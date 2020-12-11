Лікарні та лабораторії попри новорічні свята будуть працювати у звичному графіку. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголосив, що у разі проявів коронавірусної інфекції, необхідно виконувати прописаний алгоритм дій – відразу повідомити про це свого сімейного лікаря.

Віктор Ляшко нагадав, якщо немає декларації із сімейним лікарем, потрібно зателефонувати на гарячу лінію контакт-центру МОЗ з питань коронавірусу: 0 800 60 20 19. Про це головний санітарний лікар розповів в інтерв’ю ТСН.

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Нагадаємо, у разі значних симптомів необхідно звертатися до екстреної медичної допомоги: висока температура, яка не корегується лікарськими засобами, біль за грудиною, тривалий кашель, задуха і нехарактерні симптоми для гострої респіраторної вірусної інфекції, які викликають підозру.

Ми дозволяємо святкувати, але не забувайте про те, що люди будуть працювати цілодобово і рятувати життя тим українцям, які будуть хворіти на цей момент і потребувати реанімаційних заходів. Ми забезпечуємо роботу як закладів охорони здоров'я, так і лабораторних центрів, щоб все відбувалося у святкові та вихідні дні так, як це відбувається уже впродовж 8 місяців на території нашої держави,

– наголосив Ляшко.

Він додав, що на відпочинку, якщо у туристів виникають симптоми COVID-19, необхідно звертатися до адміністрації місця тимчасового проживання.

"Наприклад, у готелях є медичний працівник. Якщо його немає, вам нададуть телефони як медичних пунктів, так і екстреної медичної допомоги, яка обслуговує курорт", – зазначив заступник очыльника МОЗ.



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