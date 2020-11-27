Дистанційна робота наразі реальність багатьох, і попри те, що для когось це зручно, не всі можуть адаптуватись до віддаленої праці. Недавні дослідження довели, що віддалено люди працюють довше, ніж в офісі, переживають більше стресу і втоми, а також потребують більше часу, щоб відновити сили.

Фахівці уклали кілька порад щодо того, як налагодити роботу з дому і зменшити стрес на організм. Поради опублікував журнал Anywell.

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Cонячне світло

Так-так, сонячне світло потрібне нам, як і свіже повітря. Воно змушує мозок виділяти гормон серотонін, що допомагає людям почуватися спокійними й зосередженими, покращує їхній настрій і знижує занепокоєння.

Тому, коли працюєте вдома, спробуйте поставити свій стіл біля вікна. Відсуньте штори, крім того, можна встановити в кімнаті дзеркала, які будуть відбивати світло по кімнаті.

У холодну пору року сонячного світла і на вулиці не дуже й багато. Тому можна купити хорошу ламу, яка буде імітувати сонячне світло.



Прекрасно, якщо з вами живе чотирилапий друг / Фото Unsplash

Уникайте зайвого шуму

Наш мозок постійно намагається розпізнавати різні шуми та зміни у звуках – це може відвертати увагу від роботи. Різкий шум — більша проблема, ніж тихий лепет.

Фахівці кажуть, що шум запускає реакцію "бий або біжи". Дратівний звук спонукає таку ділянку мозку, як мигдалеподібне тіло, ловити сигнали лиха, це змушує наднирники перекачувати адреналін у кров, як наслідок підвищується кров'яний тиск.

Наведіть порядок у кімнаті

Безлад може підвищити рівень кортизолу, стресу. Це пов’язано з тим, що предмети навколо вас відвертають увагу. Не забувайте проводити належне прибирання, будьте організовані й дотримуйтеся порядку.

Зберігайте активність

Якщо ви працюєте вдома і мало рухаєтеся у вільний час, то організм може відчувати брак фізичної активності. Кілька простих вправ – ефективний способів зняти стрес, підвищити фізичну і розумову енергію, поліпшити самопочуття, так відбувається через вивільнення ендорфінів.

Якщо у вас є можливість, зробіть перерву і вийдіть на прогулянку або принаймні зробіть зарядку — це буде корисно для вашого тіла.



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Нехай у кімнаті будуть рослини

Контакт з природою корисний для розуму: знижує артеріальний тиск, занепокоєння і стрес. Покращує увагу, пам’ять і якість сну.

Кімнатні рослини змусять мозок відірватись від роботи і бачити прекрасне.

Зберігайте соціальні зв'язки

Перше, чого не вистачає багатьом людям під час віддаленої роботи, — соціальної взаємодії. Наради в Zoom не слід враховувати, адже дослідження показали, що відеодзвінки — це, навпаки, найбільш стомливе в дистанційній роботі.

Після роботи або під час обідньої перерви спілкуватися з рідними та друзями. Вийдіть на прогулянку в парк чи поговоріть телефоном — навіть година теплого спілкування здатна знизити тривожність і зробити вас трохи щасливішими.