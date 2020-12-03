Добровольці, які першими у світі отримали вакцину COVID-19 від Pfizer, розповіли про побічні ефекти після щеплення.

Волонтери сказали, що побічні ефекти "відчуваються як похмілля", повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також Чому Pfizer відмовилась надавати препарати для смертельних ін'єкцій: історія успіху компанії

Одна 45-річна жінка, яка стала добровольцем, сказала, що побічні ефекти після першої дози вакцини були подібними до щеплення від грипу.

Ще один із 40 000 учасників, які отримали вакцину в рамках випробування, 44-річний Глен Дешилдс сказав, що у нього виникло відчуття "важкого похмілля", але ці симптоми швидко прояснилися. Тисячі доз вакцини були доставлені з заводів Pfizer в Бельгії у Британію. Борис Джонсон заявив, що вакцинація "дозволить повернути своє життя і знову запустити економіку".



Побічні ефекти від вакцини Pfizer відчуваються як похмілля / Фото: Getty Images

Велика Британія замовила в цілому 40 мільйонів доз вакцини Pfizer, 10 мільйонів - до кінця 2020 року, а решту - наступного року.

Волонтерка Керрі, яка отримала перше щеплення ще у вересні, вдруге вакцинувалася від коронавірусу у листопаді. Жінка вирішила стати учасницею випробування тому, що вважає це своїм громадянським обов'язком. Вона сказала, що страждала на головний біль, лихоманку та болі по всьому тілу, у порівнянні з уколом від грипу. Після другого уколу симптоми погіршилися.

45-річна жінка переконана, що вакцина захистила її, коли її партнер та його син заразилися вірусом. Керрі рекомендує не сумніватися у вакцині і проходити щеплення.

Пан Дешилдс з Техасу також сказав, що страждає від побічних ефектів, які не відрізняються від "важкого похмілля".

Що відомо про готовність вакцини для масового щеплення проти COVID-19

BioNTech і Pfizer першими заявили про ефективність вакцини проти коронавірусу, її назва – BNT162b2. Спершу ефективність вакцини становила 90%, потім показник змогли підвищити до 95%. В дослідженнях взяли участь понад 40 тисяч людей.

Moderna оголосила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна на 94,5%. До випробувань залучили понад 30 тисяч учасників у США. Серед добровольців – люди, яким за 65, та представники різних національностей.

Обидві вакцини створені на основі технології mRNA(матрична РНК): суть їх дії полягає в продукції білків, які схожі з білками вірусу і здатні викликати імунну відповідь.

Ціна за дозу вакцини компанії Moderna буде близько 38 доларів – набагато вище, ніж Pfizer – 20 доларів.

Вакцинація в Україні: що відомо

За інформацією ВООЗ, Україна зможе отримати першу партію вакцини від коронавірусу у 2 кварталі 2021 року. Наразі невідомо, вакцину чийого виробництва вибере український МОЗ. Переговори ведуть з різними компаніями.



У рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 можна розраховувати на виділення 8,34 мільйона доз вакцини до кінця 2021 року. Більше про це читайте за посиланням.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу