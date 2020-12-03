Аналіз крові – один з найважливіших методів діагностики. Але, щоб він показав правдиві результати, потрібно правильно до нього підготуватися.

Їжа

Ми знаємо – кров здають на голодний шлунок, а чи так це? Насправді не багато показників залежить від їжі. Тільки рівень глюкози треба визначати натщесерце, пише 24 канал.

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Для інших біохімічних аналізів це не обов'язково: рівень холестерину, креатиніну, білірубіну, сечової кислоти не зміниться, якщо ви злегка поснідаєте. А ось вечірнє переїдання може призвести до підвищення рівня тригліцеридів.

Алкоголь

Алкоголь напередодні може викликати пошкодження печінки, тому в результатах аналізу буде підвищення ферментів АСТ, АЛТ та згущення крові.

Ліки

Гормони щитоподібної залози (Т3 і Т4) потрібно визначати до приймання ранкового тироксину. Якщо здаєте аналіз на залізо, то утримайтеся від приймання препаратів заліза до взяття крові.

Ранкове приймання сечогінних препаратів може змінити показники електролітів.

Чому лікарі вимагають здавати кров натщесерце?

При вживанні жирної їжі в крові швидко підвищується рівень тригліцеридів (жирів), і сироватка крові стає каламутною, через це аналізи, методика яких заснована на світлопропусканні, можуть бути неточними.

Як підготуватися до здачі аналізу крові