Як здати кров, щоб аналіз був найточнішим
Аналіз крові – один з найважливіших методів діагностики. Але, щоб він показав правдиві результати, потрібно правильно до нього підготуватися.
Їжа
Ми знаємо – кров здають на голодний шлунок, а чи так це? Насправді не багато показників залежить від їжі. Тільки рівень глюкози треба визначати натщесерце, пише 24 канал.
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Для інших біохімічних аналізів це не обов'язково: рівень холестерину, креатиніну, білірубіну, сечової кислоти не зміниться, якщо ви злегка поснідаєте. А ось вечірнє переїдання може призвести до підвищення рівня тригліцеридів.
Алкоголь
Алкоголь напередодні може викликати пошкодження печінки, тому в результатах аналізу буде підвищення ферментів АСТ, АЛТ та згущення крові.
Ліки
Гормони щитоподібної залози (Т3 і Т4) потрібно визначати до приймання ранкового тироксину. Якщо здаєте аналіз на залізо, то утримайтеся від приймання препаратів заліза до взяття крові.
Ранкове приймання сечогінних препаратів може змінити показники електролітів.
Чому лікарі вимагають здавати кров натщесерце?
При вживанні жирної їжі в крові швидко підвищується рівень тригліцеридів (жирів), і сироватка крові стає каламутною, через це аналізи, методика яких заснована на світлопропусканні, можуть бути неточними.
Як підготуватися до здачі аналізу крові
- Напередодні здачі крові не наїдайтеся і не вживайте алкоголь хоча б 3 дні, пиво теж не можна, навіть келих.
- Натщесерце здавати тільки аналіз на глюкозу. В загальному аналізі після сніданку може спостерігатися невеликий лейкоцитоз, проте клінічного значення це не має.
- Жирна їжа напередодні аналізу (як увечері, так і вранці) може призвести до високої каламутності сироватки та неможливості виконання деяких досліджень. Тому якщо ви плануєте здавати аналізи вдень, то тарілка каші й чашка чаю вранці абсолютно не зашкодять.
- Уточніть у лікаря, які таблетки можна приймати в день аналізів. Якщо лікар попросить утриматися від приймання ліків до взяття крові, то не забудьте їх випити відразу після дослідження.
- Гормони. Уточніть як поводитися перед дослідженням. Норми деяких гормональних досліджень (наприклад, альдостерону і реніну) можуть відрізнятися навіть в залежності від положення тіла.
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