Згідно з новими дослідженнями перегляд порнографії не шкодить лібідо більшості жінок. Також дослідження наводить докази того, що використання порнографії серед жінок пов’язане з кількома позитивними результатами.

Ця робота з’явилася в рамках проєкту, що вивчає взаємозв’язок між мастурбацією та сексуальною активністю у жінок, пише PsyPost.

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У цьому конкретному дослідженні ми дослідили, чи частота використання порнографії під час мастурбації може викликати труднощі в досягненні оргазму, як під час мастурбації, так і у партнерських стосунках,

– зазначили науковці.

У дослідженні взяли участь 2433 жінки зі Сполучених Штатів та Угорщини. Для них провели анонімне опитування, в якому вони надали демографічну інформацію та виконали кілька оцінок, пов’язаних зі статевим життям.

Які жінки найчастіше мастурбують

Дослідники виявили, що використання порнографії під час мастурбації було більш поширеним серед жінок:

в період менопаузи;

зі стійкою тривогою або депресією;

лесбійок;

полігамних.

Як впливає порно на жіночий оргазм

Часте використання порнографії також було пов'язане з кількома позитивними результатами під час мастурбації та сексу з партнером: порно не впливає на задоволення жінок від статевого акту та не робить негативний вплив на відносини, як заведено вважати.

Насправді використання порнографії під час мастурбації передбачало легше збудження під час партнерських зв’язків,

– розповіли науковці.