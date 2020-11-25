Станом на 25 листопада в Україні є 29 815 курсів для безоплатного лікування від вірусного гепатиту С. Якщо людина швидше розпочне лікування, у неї буде більше шансів на повне одужання.

Минулого року у понад 32 000 українців були виявлені маркери вірусу гепатиту C та у більш ніж 20 000 — маркери гепатиту B. Про це написала пресслужба Центру громадського здоров’я у фейсбуці.

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Як зазначають у ЦГЗ, раннє виявлення вірусів дуже важливе, адже тоді людина швидше потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.

Що робити для отримання безкоштовного лікування від гепатиту С

Щоб отримати лікування ефективними, рекомендованими ВООЗ препаратами, необхідно звернутися із заявою на ім’я керівника обласного департаменту охорони здоров’я або управління охорони здоров’я чи головного лікаря до відповідного медзакладу , де надають послуги з діагностики та лікування вірусного гепатиту.

, де надають послуги з діагностики та лікування вірусного гепатиту. Інколи пацієнту необхідно стати в чергу та зачекати. Лікуванням забезпечують насамперед хворих із серйозними ураженнями печінки та іншими захворюваннями, що впливають на швидке прогресування гепатиту С.

Попри небезпечність вірусу, у більшості хворих ураження печінки розвивається досить повільно (інколи — через 20-30 років). Але навіть якщо вірус зараз не призводить до помітних уражень печінки, лікування показано абсолютно всім хворим. Хоч і не є нагальним для тих, у кого відсутні такі ураження,

– зазначають у пресслужбі.

Гепатит С виліковний

Пацієнти, які мають вірусний гепатит С, незалежно від стадії ураження печінки можуть бути повністю вилікувані. Що раніше розпочати лікування — то вищими будуть шанси на одужання.

В Україні триває триває Європейський тиждень тестування — міжнародна акція, яка відбувається двічі на рік (у травні та листопаді). З 20 до 27 листопада у 17 регіонах України можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ та вірусний гепатит. Адреси та час роботи пунктів тестування на вірусний гепатит С є за посиланням.

Будь-яка людина завжди може протестуватися на наявність гепатиту С:

у сімейного лікаря;

у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті Довіри;

у неурядових організаціях;

у лабораторіях, що є на мапі ЦГЗ.

Профілактика гепатиту С

Зауважимо, що вакцини від гепатиту С досі немає, однак лікарі рекомендують такі засоби профілактики: