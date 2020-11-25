Як отримати безкоштовне лікування від гепатиту С в Україні
Станом на 25 листопада в Україні є 29 815 курсів для безоплатного лікування від вірусного гепатиту С. Якщо людина швидше розпочне лікування, у неї буде більше шансів на повне одужання.
Минулого року у понад 32 000 українців були виявлені маркери вірусу гепатиту C та у більш ніж 20 000 — маркери гепатиту B. Про це написала пресслужба Центру громадського здоров’я у фейсбуці.
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Як зазначають у ЦГЗ, раннє виявлення вірусів дуже важливе, адже тоді людина швидше потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.
Що робити для отримання безкоштовного лікування від гепатиту С
- Щоб отримати лікування ефективними, рекомендованими ВООЗ препаратами, необхідно звернутися із заявою на ім’я керівника обласного департаменту охорони здоров’я або управління охорони здоров’я чи головного лікаря до відповідного медзакладу, де надають послуги з діагностики та лікування вірусного гепатиту.
- Інколи пацієнту необхідно стати в чергу та зачекати. Лікуванням забезпечують насамперед хворих із серйозними ураженнями печінки та іншими захворюваннями, що впливають на швидке прогресування гепатиту С.
Попри небезпечність вірусу, у більшості хворих ураження печінки розвивається досить повільно (інколи — через 20-30 років). Але навіть якщо вірус зараз не призводить до помітних уражень печінки, лікування показано абсолютно всім хворим. Хоч і не є нагальним для тих, у кого відсутні такі ураження,
– зазначають у пресслужбі.
Гепатит С виліковний
Пацієнти, які мають вірусний гепатит С, незалежно від стадії ураження печінки можуть бути повністю вилікувані. Що раніше розпочати лікування — то вищими будуть шанси на одужання.
В Україні триває триває Європейський тиждень тестування — міжнародна акція, яка відбувається двічі на рік (у травні та листопаді). З 20 до 27 листопада у 17 регіонах України можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ та вірусний гепатит. Адреси та час роботи пунктів тестування на вірусний гепатит С є за посиланням.
Будь-яка людина завжди може протестуватися на наявність гепатиту С:
- у сімейного лікаря;
- у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті Довіри;
- у неурядових організаціях;
- у лабораторіях, що є на мапі ЦГЗ.
Профілактика гепатиту С
Зауважимо, що вакцини від гепатиту С досі немає, однак лікарі рекомендують такі засоби профілактики:
- застосування бар'єрних контрацептивів;
- користування засобами разового (шприци, голки, крапельні системи, гінекологічні оглядові дзеркала) та індивідуального (зубні щітки, леза для гоління, контактні лінзи) призначення;
- користування засобами індивідуального захисту (рукавички, окуляри, фартухи);
- користування стерильними інструментами багаторазового призначення (манікюрними, стоматологічними, хірургічними, лабораторними).
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