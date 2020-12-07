Всесвітня організація охорони здоров'я передусім радить під час пандемії COVID-19 на новорічні свята залишитися вдома і провести ці дні у колі сім'ї. Краще повністю відмовитися від місць великого скупчення людей та соціальних контактів.

Скасувати свято неможливо

Про це написав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус. За його словами, також варто відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх вдома.

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Всі ми хочемо бути з наш ими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через коронавірус свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх скасувати,

— сказав глава ВООЗ.

Крім того, не слід запрошувати великі компанії до себе додому чи йти до них у гості. А якщо все ж вирішили святкувати з членами інших домогосподарств, проводьте зустрічі на вулиці.

У ВООЗ наполягають, що маска і соціальна дистанція є основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік, а покупки краще робити онлайн.

Коротка інструкція від ВООЗ: Святкуйте вдома.

Відмовтесь від подорожей.

Не запрошуйте велику кількість гостей.

Відзначайте свята в сімейному колі.

Якщо святкуєте компанією, робіть це на відкритому повітрі.

Одягайте маску та зберігайте соціальну дистанцію.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn't be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesn’t mean we can’t celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 6, 2020

Яка ситуація з COVID-19 у світі