Як не підхопити коронавірус під час новорічних свят: поради ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я передусім радить під час пандемії COVID-19 на новорічні свята залишитися вдома і провести ці дні у колі сім'ї. Краще повністю відмовитися від місць великого скупчення людей та соціальних контактів.
Скасувати свято неможливо
Про це написав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус. За його словами, також варто відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх вдома.
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Всі ми хочемо бути з наш ими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через коронавірус свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх скасувати,
— сказав глава ВООЗ.
Крім того, не слід запрошувати великі компанії до себе додому чи йти до них у гості. А якщо все ж вирішили святкувати з членами інших домогосподарств, проводьте зустрічі на вулиці.
У ВООЗ наполягають, що маска і соціальна дистанція є основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік, а покупки краще робити онлайн.
Яка ситуація з COVID-19 у світі
- Від початку пандемії у світі захворіли понад 67 мільйонів людей.
- Понад 43 мільйони хворих вже одужали. Проте внаслідок ускладненого перебігу хвороби померли 1,53 мільйона пацієнтів.
- Найбільше хворих є у США, Індії, Бразилії, Росії та Франції.
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