В Україні з початку року повідомлено про те, що 289 людей постраждали через отруєння дикорослими грибами.

На жаль, 11 людей із кількості виявлених випадків померли від отруєння дикорослими грибами в Україні з початку 2020 року. Про це пише пресслужба Центру громадського здоров’я у фейсбуці.

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Так, страви з грибів — традиційний продукт у раціоні харчування мешканців багатьох регіонів України. Однак слід обережно обирати, які гриби вживати, щоб не отруїтися ними.

Пам’ятайте, вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років. У випадку отруєння, у жодному разі не займайтеся самолікуванням — це небезпечно для життя!

– зауважила пресслужба.

Центр громадського здоров’я МОЗ України в співпраці з провідним українським мікологом Василем Петровичем Гелютою опублікували буклет "Небезпечні гриби, що варто знати" з порадами, як не отруїтися грибами.

Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються за наявності дозвільної документації.

Не купуйте гриби на стихійних ринках та несанкціонованих точках торгівлі.

Завжди оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Не куштуйте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.

Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Симптоми отруєння грибами :

запаморочення;

нудота;

сильна спрага;

судоми;

посиніння губ, нігтів;

похолодіння рук та ніг;

галюцинації;

розлад або втрата свідомості;

порушення дихання та серцевої діяльності.

Симптоми отруєння грибами можуть з’являтися у різний час – від 30 хвилин до кількох діб, в залежності від виду грибів.