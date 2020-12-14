В Україні час від часу фіксують повторні випадки захворювання на COVID-19. Водночас під час кожного з них перебіг хвороби може відрізнятися.

Навіть якщо пацієнт перебуває тривалий час на карантині, це не свідчить про те, що він не може захворіти вдруге. Тому при перших симптомах коронавірусу варто зробити повторний ПЛР-тест. Про це мовиться у сюжеті 24 каналу.

Читайте також Нові правила для самоізоляції: які супермаркети та аптеки можна відвідувати

Кореспондентка 24 каналу Оксана Бабенкова розповіла, що така ситуація трапилася з нею. Зокрема, через місяць після 3 тижнів перебування на самоізоляції, вона знову відчула симптоми захворювання.

Я й подумати не могла, що через 30 днів після коронавірусу можна знову отримати позитивний тест,

– розповіла журналістка.

Якщо першого разу основними наявними симптомами були підвищена температура, кашель та задишка, то вдруге – головний біль, кашель та біль у м'язах. При цьому у кореспондентки вже не було високої температури, але вона втратила нюх та частково смак.

До теми В Україні люди почали повторно хворіти на COVID-19: скільки тривав імунітет

Як можна захворіти вдруге

Однією з причин повторного захворювання можуть бути недієві антитіла. За даними вчених, антитіла, які виробляються з моменту потрапляння вірусу в організм, зберігаються до кількох місяців. Втім, COVID-19 є новим вірусом і його ще досі вивчають. Наразі відомо тільки те, що захист від антитіл є досить індивідуальним.

"Є спостереження, коли людина має титр антитіл до COVID-19 і при цьому вона хворіє. Також є клітинний імунітет, який може відігравати значну роль", – розповів інфекціоніст Юрій Жигарев.

Читайте також Скільки часу потрібно бути під спостереженням лікаря після вакцинації проти COVID-19

За деякими даними, саме завдяки злагодженій роботі клітинного імунітету запускається ланцюжок реакцій. Після цього клітини-вбивці знищують клітини-жертви, в яких оселився шкідливий вірус.

Цей процес є досить складним, тому особливості його боротьби з коронавірусом ще досі вивчають. Водночас наявність антитіл не варто вважати панацеєю.

Зверніть увагу! Вчені виявили 8 генетичних варіантів, при яких ризик важкого перебігу COVID-19 є високим. Вони вказують, що існує 2 класи препаратів, які можуть його знизити. Детальніше про це – читайте тут.

Ще одна причина повторного захворювання на COVID-19 – пацієнт не вилікував хворобу першого разу. За словами лікарки Анни Горбань, перебіг захворюваності на коронавірус може тривати протягом декількох місяців.

До теми Кількість хворих на COVID-19 зменшилась: Курпіта пояснив, чому не варто в це вірити

Чи може позитивний тест бути помилкою

Не виключено, що симптоми можуть свідчити й про застуду чи будь-який інший вірус. ПЛР-тест є дуже точним методом перевірки, але він виявляє не вірус в організмі, а його генетичний матеріал. У коронавірусу – це РНК.

"Якщо є якийсь шматочок РНК, то наша імунна система вже могла давно з ним справитись, але там можуть бути уламки. Оскільки метод дуже чутливий, то він може зреагувати на ці уламки", – зазначив інфекціоніст.

Читайте також У Великій Британії новий вид коронавірусу поширюється швидше, аніж SARS-CoV-2

Через це у тих, хто перехворів на коронавірус, ПЛР-тест може показувати позитивний результат ще протягом кількох місяців. Однак це зовсім не означає, що ці люди хворі або заразні. Водночас РНК вірусу не дорівнює його життєздатності.

Аби дізнатися, чи ці частинки вже є мертвими, треба перевірити, чи у відібраному зразку є РНК вірусу. За словами Олександра Мацькова, наразі неможливо стверджувати про ту саму активність чи про тип вірусу, який знайшли.

Дослідити повторний COVID-19 в Україні неможливо

Ретельніше дослідити вірус в організмі людини поки можливо лише у найрозвиненіших країнах світу. Однак і там сотні пвторних випадків перебувають під загрозою.

До теми Організм атакує сам себе: коронавірус може бути аутоімунним захворюванням

Пандемія триває лише близько 10 місяців, а для досліджень потрібно багато часу. Навіть якщо людина перехворіла на коронавірус, вона мусить носити маску, мити руки та дбати про інші заходи безпеки.

Водночас при наявності повторних симптомів варто одразу проконсультуватися зі своїм лікарем, аби не наражати на небезпеку інших людей.