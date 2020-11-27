Вірус SARS-CoV-2 може зберігатись на поверхнях впродовж кількох днів. 99,9% рідини в каплях коронавірусу випаровується за 2 –3 хвилини, але вірус виживає, тому що висохла капля утворює плівку схожу на млинець.

А відтак приклеюється до поверхні і може залишатися заразливим при торканні. Вчені все ще рекомендували регулярно чистити поверхні, щоби бути впевненим, що там немає COVID-19. Дослідження опублікували в Physics of Fluids.

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Цікаво: плівка товщиною всього лише в нанометри, але саме вона чіпляється за поверхню і уповільнює процес випаровування.

На яких поверхнях найдовше зберігається коронавірус

Плівка повністю випаровується в різний час, залежно від матеріалу, на який вона потрапила. Так, наприклад, на нержавіючій сталі та міді вона випарується за 24 та 16 години відповідно. Але вірус може залишатись активним понад 150 годин на поліпропілені.

Втім, важливим є також кількість вірусу, яка є на поверхні – чим більше крапель, тим довше його здатність інфікувати.

Цифри базуються на експериментах, проведених в лабораторних умовах, і, ймовірно, нижчі в реальному світі, де є змінна кількість тепла та повітряного потоку – фактори, що сприяють випаровуванню,

– попередили дослідники.

Дослідники виявили, що товщина плівки повільно зменшується, доки протягом усього цього часу кількість коронавірусу в краплі/плівці не зникає.

Найбільшим сюрпризом було те, що час висихання цієї нанометричної плівки триває близько години,

– зазначив автор праці.

Увага! Це свідчить про те, що поверхня не повністю суха, а повільно випаровується, а нанометрична плівка забезпечує середовище, необхідне для виживання коронавірусу.

Такі результати дослідження свідчать про те, що вірус може вижити у життєздатній формі протягом тривалого періоду часу, а відтак необхідність регулярного і ретельно очищати поверхні все ще є.

Зокрема, часто варто дезінфікувати поверхні, такі як дверні ручки або ручні пристрої, а також у лікарнях та інших районах, схильних до спалахів.