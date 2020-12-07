Як локдаун впливає на споживання людьми алкоголю
Чим більше часу люди проводять удома, тим більше вони схильні до зловживання алкоголю. Особливо згубно ізоляція позначається на людях, які зловживали алкоголем раніше.
Вчені опитали близько 2 тисяч американців у віці старше 18 років в березні-квітні 2020 року, під час національного локдауну. Велика частина учасників не ходила на роботу протягом місяця, 72% залишалися вдома в середньому 21 годину на день, пише American Journal of Drug and Alcohol Abuse.
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Локдаун та алкоголь
Близько третини учасників повідомили, що вони зловживають алкоголем. Зловживанням в цьому дослідженні вчені називають приймання п'яти порцій алкоголю протягом двох годин для чоловіків і – чотирьох порцій для жінок.
Стандартна порція алкоголю в США – еквівалент 14 грамів чистого спирту Це перевищує показник в 10 грамів, який пропонує Всесвітня організація охорони здоров'я.
Виявилося, що люди, які схильні вживати алкоголь у великих дозах в середньому випивали на 19% більше в кожен додатковий тиждень локдауну. Кількість вживаного алкоголю за час карантину серед учасників цієї групи зросла у два рази в порівнянні з показником тих, хто зазвичай не п'є багато: 60% проти 28%. До другої групи вчені відносять людей, які випивають не більше двох порцій за раз.
В середньому, під час пандемії люди, схильні до зловживання алкоголем, випивали чотири порції алкоголю за один раз, максимальною дозою були сім порцій.
Чому люди почали пити більше
Вчені виявили зв'язок між випивкою і симптомами депресії. Автори дослідження вважають, що люди більше п'ють через стрес, причинами якого є і пандемія, і ізоляція. Вони вважають, що у виявленому зростанні вживання алкоголю під час локдауну можуть бути тривалі негативні наслідки для здоров'я людей і закликають розгорнути кампанію з попередження небезпечних патернів вживання алкоголю через карантин.
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