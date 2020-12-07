Чим більше часу люди проводять удома, тим більше вони схильні до зловживання алкоголю. Особливо згубно ізоляція позначається на людях, які зловживали алкоголем раніше.

Вчені опитали близько 2 тисяч американців у віці старше 18 років в березні-квітні 2020 року, під час національного локдауну. Велика частина учасників не ходила на роботу протягом місяця, 72% залишалися вдома в середньому 21 годину на день, пише American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

Також на тему: В які періоди життя алкоголь особливо небезпечний для здоров'я

Локдаун та алкоголь

Близько третини учасників повідомили, що вони зловживають алкоголем. Зловживанням в цьому дослідженні вчені називають приймання п'яти порцій алкоголю протягом двох годин для чоловіків і – чотирьох порцій для жінок.

Стандартна порція алкоголю в США – еквівалент 14 грамів чистого спирту Це перевищує показник в 10 грамів, який пропонує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Виявилося, що люди, які схильні вживати алкоголь у великих дозах в середньому випивали на 19% більше в кожен додатковий тиждень локдауну. Кількість вживаного алкоголю за час карантину серед учасників цієї групи зросла у два рази в порівнянні з показником тих, хто зазвичай не п'є багато: 60% проти 28%. До другої групи вчені відносять людей, які випивають не більше двох порцій за раз.

В середньому, під час пандемії люди, схильні до зловживання алкоголем, випивали чотири порції алкоголю за один раз, максимальною дозою були сім порцій.

Чому люди почали пити більше

Вчені виявили зв'язок між випивкою і симптомами депресії. Автори дослідження вважають, що люди більше п'ють через стрес, причинами якого є і пандемія, і ізоляція. Вони вважають, що у виявленому зростанні вживання алкоголю під час локдауну можуть бути тривалі негативні наслідки для здоров'я людей і закликають розгорнути кампанію з попередження небезпечних патернів вживання алкоголю через карантин.