Щодня українці вводять у пошуковику гугл тисячі симптомів, ліків та діагнозів. Більшість інформації з інтернету сприймають за дійсне та розпочинають самолікування.

Як не нашкодити власному здоров'ю та не потрапити на недоказові факти – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Народні методи боротьби з ГРВІ, які не працюють – поради сімейної лікарки

Зараз у пік захворюваності на ГРВІ та коронавірус особливо важко уникнути параної та не піддатись спокусі перевірити діагноз в інтернеті. Проте медики наголошують, в інформаційній сітці є тисячі псевдостатей, що не мають жодної доказової бази і можуть нашкодити.

"Коли люди намагаються усіляко знайти усі симптоми та загнати себе у тривожний стан. За одним симптомом йде інший, який ще гіршим. І людина не зупиняється, а продовжує далі гуглити. Це може розвивати психічні порушення", – зазначила сімейна лікарка Аліна Волківська.

Як гуглити безпечно

Якщо зрештою почитати про виниклі симптоми кортить в інтернеті, варто гуглити правильно, наголошують лікарі.

"Насамперед ми обираємо пошуковик гугл, краще шукати англійською мовою, є вбудовані перекладачі гугл. Можна українською, але за ключовими словами. Не потрібно писати багато інформації, бо чим більше інформації, тим вона не достовірніша", – сказала сімейна лікарка.

Існує кілька правил, як гуглити безпечно:

вибирати пошуковик – гугл;

вибрати англійську мову. Якщо не все зрозуміло – скористайтеся Google Translate. Матеріали "для пацієнтів" перекладаються майже ідеально.

шукати виключно за ключовими словами.

сайт та матеріал має бути актуальним, тому важливо звернути увагу на рік публікації статті.

Де шукати достовірну інформацію

Лікарка радить шукати інформацію в інтернеті лише на перевірених ресурсах, таких як: МО3, Центр громадського здоров'я, Covid19.gov.ua, Covid19.dec.gov.ua та не звертати увагу на домени.

Українські ресурси:

МО3 (Міністерство охорони здоров;я);

Центр громадського здоров'я;

Covid19.gov.ua;

Covid19.dec.gov.ua;

Міжнародні:

Mayo Clinic;

CDC (Центр контролю та профілактики хвороб), тут є багато pdf файлів;

WHO (ВООЗ);

AAP (Американська академія педіатрії);

AAFP (Американська академія сімейної медицини);

UpToDate та Medscape (платні);

E-lactancia, Lact Med.

Проте у пошуку симптомів в інтернеті головне не перестаратись, кажуть лікарі. Адже неправильний діагноз та самолікування може призвести до загострення хвороби та стати причиною занепокоєння, що згодом переростає в захворювання – "кіберхондрію".

Краще лікаря вас ніхто не оцінить, гугл не сканер. Це не рентгенівський апарат, який може просвітити вас і видати всю інформацію,

– наголосила Аліна Волківська.

Медики радять не займатись самолікуванням та при перших проявах недуги звертатись за консультацією до спеціаліста. А інтернет використовуйте для більшого сприйняття та дослідження вашої хвороби.