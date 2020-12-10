Як "лікуватись" в інтернеті правильно: поради сімейної лікарки
Щодня українці вводять у пошуковику гугл тисячі симптомів, ліків та діагнозів. Більшість інформації з інтернету сприймають за дійсне та розпочинають самолікування.
Як не нашкодити власному здоров'ю та не потрапити на недоказові факти – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Зараз у пік захворюваності на ГРВІ та коронавірус особливо важко уникнути параної та не піддатись спокусі перевірити діагноз в інтернеті. Проте медики наголошують, в інформаційній сітці є тисячі псевдостатей, що не мають жодної доказової бази і можуть нашкодити.
"Коли люди намагаються усіляко знайти усі симптоми та загнати себе у тривожний стан. За одним симптомом йде інший, який ще гіршим. І людина не зупиняється, а продовжує далі гуглити. Це може розвивати психічні порушення", – зазначила сімейна лікарка Аліна Волківська.
Як гуглити безпечно
Якщо зрештою почитати про виниклі симптоми кортить в інтернеті, варто гуглити правильно, наголошують лікарі.
"Насамперед ми обираємо пошуковик гугл, краще шукати англійською мовою, є вбудовані перекладачі гугл. Можна українською, але за ключовими словами. Не потрібно писати багато інформації, бо чим більше інформації, тим вона не достовірніша", – сказала сімейна лікарка.
Існує кілька правил, як гуглити безпечно:
- вибирати пошуковик – гугл;
- вибрати англійську мову. Якщо не все зрозуміло – скористайтеся Google Translate. Матеріали "для пацієнтів" перекладаються майже ідеально.
- шукати виключно за ключовими словами.
- сайт та матеріал має бути актуальним, тому важливо звернути увагу на рік публікації статті.
Де шукати достовірну інформацію
Лікарка радить шукати інформацію в інтернеті лише на перевірених ресурсах, таких як: МО3, Центр громадського здоров'я, Covid19.gov.ua, Covid19.dec.gov.ua та не звертати увагу на домени.
Українські ресурси:
- МО3 (Міністерство охорони здоров;я);
- Центр громадського здоров'я;
- Covid19.gov.ua;
- Covid19.dec.gov.ua;
Міжнародні:
- Mayo Clinic;
- CDC (Центр контролю та профілактики хвороб), тут є багато pdf файлів;
- WHO (ВООЗ);
- AAP (Американська академія педіатрії);
- AAFP (Американська академія сімейної медицини);
- UpToDate та Medscape (платні);
- E-lactancia, Lact Med.
Проте у пошуку симптомів в інтернеті головне не перестаратись, кажуть лікарі. Адже неправильний діагноз та самолікування може призвести до загострення хвороби та стати причиною занепокоєння, що згодом переростає в захворювання – "кіберхондрію".
Краще лікаря вас ніхто не оцінить, гугл не сканер. Це не рентгенівський апарат, який може просвітити вас і видати всю інформацію,
– наголосила Аліна Волківська.
Медики радять не займатись самолікуванням та при перших проявах недуги звертатись за консультацією до спеціаліста. А інтернет використовуйте для більшого сприйняття та дослідження вашої хвороби.
Джерело: 24 канал
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