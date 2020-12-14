Як кишкові бактерії впливають на настрій
Кишкова мікрофлора має вплив не лише на здоров'я людини, а й на душевний стан хворого. Але поки що відомі не всі механізми впливу на мозок.
Французькі вчені з Інституту Пастера виявили один з механізмів впливу кишкових бактерій на мозок. Робота опублікована у журналі Nature Communications.
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Під час експерименту у лабораторних мишей, в яких штучно викликали депресію за допомогою стресу, змінилась і мікрофлора. Окрім цього, їхній пригнічений стан передавався здоровим тваринам за допомогою фекальної трансплантації. Після пересадки мікрофлори з депресивних мишей, здорові гризуни демонстрували як і відповідні біохімічні маркери в мозку, так і характерну поведінку.
Результати дослідження
- Вчені помітили, що при внаслідок стресу змінюється робота ендоканабіноїдної системи одного з ключових механізмів регуляції нейронів і всього організму. Зниження активності цієї речовини в гіпокампі супроводжується розвитком депресії.
- Це продемонстрували й ті лабораторні миші, яким пересадили мікрофлору депресивних гризунів. Вчені виявили, що це відбувається через зниження синтезу деяких жирних кислот, які є попередниками для синтезу ендоканабіноїдів.
- Словом, в ході дослідження встановилось, що стрес таки викликає зміни в складі мікрофлори. Це призводить до порушення обміну жирних кислот, що стає причиною зниження активності eCB і розвитку депресії.
- Дослідники також помітили, що найсильніше при цьому стані падає чисельність бактерій Lactobacilli. Коли піддослідним мишам додавали цих мікробів у кишківник, це нормалізувало їхній стан.
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