Кишкова мікрофлора має вплив не лише на здоров'я людини, а й на душевний стан хворого. Але поки що відомі не всі механізми впливу на мозок.

Французькі вчені з Інституту Пастера виявили один з механізмів впливу кишкових бактерій на мозок. Робота опублікована у журналі Nature Communications.

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Під час експерименту у лабораторних мишей, в яких штучно викликали депресію за допомогою стресу, змінилась і мікрофлора. Окрім цього, їхній пригнічений стан передавався здоровим тваринам за допомогою фекальної трансплантації. Після пересадки мікрофлори з депресивних мишей, здорові гризуни демонстрували як і відповідні біохімічні маркери в мозку, так і характерну поведінку.

Результати дослідження