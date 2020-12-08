Психологи оглянули безліч досліджень та запропонували схему, як досягнути емоційного добробуту. За словами розробників, цей метод допомагає підтримувати психологічне здоров'я і розвинути стійкість до глобальних проблем.

Команда психологів з Державного університету в Медісоні, що у штаті Вісконсин (США) розробили схему емоційного добробуту. Результати роботи опубліковані у журналі PNAS.

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В основі системи є 4 навички, над якими потрібно працювати. Дослідження показало, що розвинути їх досить просто.

Дослідники наголошують, що розроблена ними система актуальна лише для психічно здорових людей.

Як навички потрібно розвинути, аби нормалізувати емоційний стан

Спершу необхідно розвинути дві навички, які стоять пліч-о-пліч – усвідомленість і дослідження себе . Потрібно навчитися стежити за власними емоціями й реакціями на зовнішні стимули та приділяти увагу навколишньому середовищу. Психологи вважають, що усвідомлена людина рідше відчуває стрес, частіше відчуває позитивні емоції й має кращу концентрацію. Якщо не знаєте, з чого почати, спробуйте з тренувань і медитацій.

. Потрібно навчитися стежити за власними емоціями й реакціями на зовнішні стимули та приділяти увагу навколишньому середовищу. Психологи вважають, що усвідомлена людина рідше відчуває стрес, частіше відчуває позитивні емоції й має кращу концентрацію. Якщо не знаєте, з чого почати, спробуйте з тренувань і медитацій. Третя навичка – зв'язок з іншими людьми . До неї входять такі особисті якості, як: доброта, співчуття та турботливість. Ці риси допомагають людям подолати соціальну ізоляцію й упередження, які існують в суспільстві. Окрім цього, хороші стосунки з оточенням знижують ризик розвитку психологічних розладів.

. До неї входять такі особисті якості, як: доброта, співчуття та турботливість. Ці риси допомагають людям подолати соціальну ізоляцію й упередження, які існують в суспільстві. Окрім цього, хороші стосунки з оточенням знижують ризик розвитку психологічних розладів. Остання, але не менш важлива навичка – вміння ставити цілі, визначати свої цінності й мотивацію. Це допомагає людині рухатися вперед і відчувати, що її роль у світі – важлива. Окрім того, планування цілей покращує пам'ять, когнітивні здібності й психологічну стійкість.

Психологи вважають, що людський мозок здатний адаптуватися до змін в житті. І люди можуть самостійно розвинути стійкість до стресу лише завдяки корисним звичкам.

Це дуже натхненний погляд на людський мозок – ми можемо навчитися сидіти на "водійському місці" нашого власного розуму,

– заявив один з авторів роботи Кортланд Даль.

Надалі вчені планують продовжити дослідження, аби зробити схему точнішою та адаптованішою до різних соціальних груп. Також вони вивчатимуть, чи підходить цей метод для лікування психічних розладів.