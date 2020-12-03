Пандемія коронавірусу для людей з інвалідністю створила додаткові бар’єри. Для них утворився певний інформаційних вакуум, а також погіршився доступ до медичної допомоги. Якою має бути допомога для людей з інвалідністю – читайте далі.

У четвер, 3 грудня, відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Як написала ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун у фейсбуці, це не свято, з яким треба вітати людей з інвалідністю, а день, коли підіймають питання інтеграції людей з інвалідністю в суспільство, обговорюють проблеми та шукають реальні рішення для створення дійсно інклюзивного та дружнього суспільства для кожного.

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Люди з інвалідністю мають вищі ризики важкого перебігу COVID-19, тому потребують більшого захисту. Однак для них утворився певний інформаційних вакуум не лише в поширених джерелах інформації, але й з боку урядових рекомендацій.

Так, людям із вадами зору, слуху та когнітивними порушеннями складніше спілкуватися та отримувати інформацію. Ще один бар’єр стосується прийняття рекомендованих стратегій охорони здоров’я, таких як фізичне дистанціювання та миття рук.

"Наприклад, часте миття рук не завжди можливе для людей з певними видами фізичних вад. Це важливі речі, але вони не завжди враховують можливості людей з інвалідністю, не залишаючи для них альтернативних варіантів. На додачу до цього, у переважній більшості країн на початку карантину та локдауну уряди поспішали прописати рекомендації для своїх громадян, але здебільшого оминули тему людей з інвалідністю,

– написала ексміністерка.

Крім того, погіршився доступ до медичної допомоги людям з інвалідністю: майже всі потужності медичної системи націлені на боротьбу з COVID-19, в той час, як вони можуть потребувати постійного догляду чи регулярних медичних обстежень та маніпуляцій, але вчасно не можуть отримувати необхідну допомогу.



3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю / Фото: Getty Images

"Зрештою, карантинні обмеження, ізоляція, локдаун та загалом нові реалії 2020 року, безумовно, негативно впливають на фізичне та ментальне здоров’я людей з інвалідністю", – заявила Супрун.

Що робити людям з інвалідністю під час пандемії

Складіть план дій на випадок, якщо ви захворієте. Майте вдома запас їжі, води, засобів гігієни та медикаментів. Переконайтеся, що ви знаєте, до кого з людей або організацій ви можете звернутися по допомогу. Майте їхні контакти десь на видному місці, щоб за потреби звернутися.

Переконайтеся, що у разі хвороби людини, яка доглядає за вами (якщо у вас є потреба в індивідуальному догляді), вам її буде ким замінити. Домовтеся з близькими чи представниками організації про підстрахування.

Піклуйтеся про себе та своє здоров’я більше, особливо якщо ви знаєте, що ви в групі ризику. Не скасовуйте зустрічі з лікарем у разі потреби, які можна перевести у формат онлайн.

Дотримуйтеся фізичної дистанції, мийте руки або обробляйте їх антисептиком, правильно носіть захисну маску, якщо можете це робити. Також слід дезінфікувати допоміжні засоби, якими ви користуєтеся.

Що робити тим, хто доглядає за людьми з інвалідністю

Передусім захистіть себе та людину, про яку піклуєтеся.

Дотримуйтеся дистанціювання, маскового режиму та регулярного миття рук.

"Пам’ятайте, що якщо ви доглядаєте за людиною, яка майже не залишає квартиру, то саме ви можете бути тим, хто принесе вірус", – зауважила міністерка.

Дбайте про здоров’я людини, про яку ви піклуєтеся, не обмежуючись лише фізичним здоров’ям. Людині може бути страшно або неспокійно через загрозу інфікуватися. Допоможіть їй, запропонувавши розмову або послуги фахівця з ментального здоров’я, якщо це потрібно.

"Люди з інвалідністю мають проживати та переживати пандемію, а не виживати під час неї. Уряд, місцева влада та кожен з нас повинні працювати у напрямку створення безпечного та інклюзивного суспільства, не забуваючи про людей з інвалідністю та не вдавати, що їх не існує" – наголосила Уляна Супрун.