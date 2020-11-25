Епідеміолог Кріс Джонсон з Темпльського університету розповів, на що потрібно звертати увагу, щоб зрозуміти, що вам потрібна нова тканинна маска.

За його словами, у нової, свіжої маски, з більшою ймовірністю будуть щільніші волокна, тому вона краще стримає проникнення частинок зовні та утримає частинки всередині, пише Medical Xpress.

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Як часто змінювати тканинні маски

Експерт вважає, що потрібно взяти за правило міняти маску хоча б один раз в сезон. Як швидко зношується тканинна маска, залежить від різних факторів: матеріалу, з якого вона зроблена, як часто її носять і перуть.

Маску точно потрібно замінити, якщо в ній утворилася хоча б невелика дірка. Якщо маска просвічується, коли через неї дивляться на джерело світла, то вона, швидше за все, не годиться для використання: тканина зносилася або спочатку була непридатною.

Ознакою того, що маска стала непридатною – це розтягнення еластичних вушних петель. Якщо маска не може щільно сидіти на обличчі, це свідчить про те, що вона не може виконувати свою функцію.

Джонсон рекомендує носити з собою кілька масок. У холодну пору року, коли маска швидше промокає, це особливо актуально. Промокла маска не захищає, через неї складніше дихати, тому її необхідно замінити на суху.

Ефективність тканинних масок

Раніше американські Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) зробили заяву, що тканинні маски захищають і тих, хто їх носить, і людей поряд.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу