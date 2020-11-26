ЗМІ повідомляють, що чинний очільник МОЗ Максим Степанов готується до звільнення. Але сам міністр охорони здоров'я заперечує цю інформацію.

Серед ЗМІ шириться інформація, що Максима Степанова планують звільнити. Але в ефірі одного з телеканалів голова МОЗ заявив, що це все це чутки, які навмисно поширюють "певні політичні сили", повідомляє 24 канал.

До теми Степанова хочуть звільнити до кінця року, шукають заміну, – ЗМІ

Степанов заявив, що під час свого правління займається розвитком української медицини й не збирається зупинятись.

Він додав, що чутки про його відставку в уряді почали розпускати з першого дня роботи міністром.

Максим Степанов “Я готуюся далі рятувати країну і рятувати життя наших громадян. Ці чутки (про відставку – ред.) певні народні депутати, політичні сили почали розпускати, починаючи з першого дня моєї роботи на посаді міністра охорони здоров'я. Я займаюся розбудовуванням, реанімацією української медицини, реанімацією української медицини. Це те, чим я зараз займаюся і збираюся займатися через тиждень, через місяць, через пів року, через рік".

Чутки про відставку Степанова: що відомо