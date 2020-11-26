Я готуюся і далі рятувати країну, – Степанов прокоментував чутки про відставку
ЗМІ повідомляють, що чинний очільник МОЗ Максим Степанов готується до звільнення. Але сам міністр охорони здоров'я заперечує цю інформацію.
Серед ЗМІ шириться інформація, що Максима Степанова планують звільнити. Але в ефірі одного з телеканалів голова МОЗ заявив, що це все це чутки, які навмисно поширюють "певні політичні сили", повідомляє 24 канал.
До теми Степанова хочуть звільнити до кінця року, шукають заміну, – ЗМІ
Степанов заявив, що під час свого правління займається розвитком української медицини й не збирається зупинятись.
Він додав, що чутки про його відставку в уряді почали розпускати з першого дня роботи міністром.
Максим Степанов
“Я готуюся далі рятувати країну і рятувати життя наших громадян. Ці чутки (про відставку – ред.) певні народні депутати, політичні сили почали розпускати, починаючи з першого дня моєї роботи на посаді міністра охорони здоров'я. Я займаюся розбудовуванням, реанімацією української медицини, реанімацією української медицини. Це те, чим я зараз займаюся і збираюся займатися через тиждень, через місяць, через пів року, через рік".
Чутки про відставку Степанова: що відомо
- Журналісти УП з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомили, що Степанова планують звільнити до кінця 2020 року.
- Джерело стверджує, що нині розшукують кандидатуру на посаду нового голови МОЗ. Поки найкращим кандидатом є нібито головний санлікар країни та заступник міністр Віктор Ляшко. Повідомляється, що за його кандидатуру виступає заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
- Це вже не перші чутки стосовно звільнення Степанова. Народний депутат Ярослав Железняк з партії "Голос" раніше розповів, що 13 листопада Кабмін підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.
- Міністр охорони здоров'я тоді спростував інформацію про свою відставку.
- В ефірі 24 каналу нардепка фракції "Голос" та членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина заявила, що рішення про звільнення міністра вже прийняли. Нардепка розповіла, що позачергове засідання, на якому розглянуть питання про відставку Степанова, відбудеться до 1 грудня.
- Проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади очільника МОЗ у Верховній Раді зареєстрували ще в липні 2020 року.
- До слова, починаючи з травня 2020 року активісти та громадські організації періодично проводять протести за відставку Степанова. В основному така реакція активістів виникала через певні рішення міністра в питаннях бюджету. Учасники благодійного фонду "Пацієнти України" давно підозрюють Степанова у фінансових оборудках.
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
В Офісі Президента визнали, що пропустили проблему з киснем в лікарнях для хворих на COVID-19сьогодні , 18:02
-
Вакцина проти раку вже повністю готова до клінічних випробувань на людях24 листопада , 18:32
-
Росіянин 53 роки жив з монетою в носі, тому що в дитинстві побоявся розказати мамі і забув23 листопада , 17:20