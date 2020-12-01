Щоб раціон був збалансований усіма необхідними мікроелементами, фрукти повинні бути його обов'язковою складовою. Саме фрукти забезпечують організм комплексом вітамінів і мінералів, зокрема перекривають дефіцит вітамінів – А, С, Е, D, групи В, калію, марганцю, кальцію, магнію, а також клітковини.

Чому важливо їсти фрукти й сухофрукти

Натомість скупий раціон, позбавлений корисних вітамінів і мікроелементів, є причиною майже половини випадків смерті від хвороб серця. До причин, чому люди вживають мало фруктів є їх висока ціна й те, що вони швидко псуються.

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Як альтернативу експерти пропонують звернути увагу на сухофрукти — за правильного зберігання вони можуть залишатися їстівними й корисними довгий час, також їх зручно брати з собою в дорогу, на роботу. Що цікаво, що іноді сухофрукти можуть бути дешевшими за свої свіжі аналоги.

Дослідження щодо користі сухофруктів

До того ж учені зазначили, що сухофрукти корисні для здоров'я. У дослідженні взяли участь 2 5000 респондентів. Кожен із них детально розповів про всі продукти, які він вживав протягом 24 годин.

Результати свідчать, що ті, хто вживали сухофрукти регулярно, мають нижчий індекс маси тіла, меншу окружність талії та кращий артеріальний тиск.

Але, варто знати, що не всі сухофрукти вважаються корисними

Сухофрукти можуть бути відмінним вибором як поживна закуска, тільки якщо в них немає додаткового цукру,

– зауважили дослідники.



Сухофрукти легко приготувати самостійно / Фото Unsplash

Які сухофрукти найкорисніші