Українські лікарні для пацієнтів з COVID-19 завантажені на більш ніж 70%. Вже тривалий час в Україні госпіталізують близько тисячі пацієнтів щодня – країна наближається до медичного колапсу.

Під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що з такими темпами вже за місяць в Україні не буде місць для лікування інфікованих. Про це повідомляє 24 канал.

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Максим Степанов “Якщо ми не будемо дотримуватись правил, ми вже за місяць можемо отримати 100% заповнення наших ліжок”.

Це означає, що лікарні перестануть приймати хворих на COVID-19, адже їх просто не буде де лікувати.

Тобто люди, які потребують кисень, підключення до апаратів ШВЛ та висококваліфікованого надання медичної допомоги не зможуть потрапити на стаціонар.

Таким чином Степанов наголосив на важливості карантинних обмежень та підкреслив, що їх важливо виконувати.

Раніше міністр охорони здоров'я повідомляв, що Україна може виділити для лікування хворих на COVID-19 максимум 52 тисячі ліжок (30% від ліжкового фонду у країні).

Окрім цього, є можливість додати ще 25 ліжкомісць за допомогою розгортання мобільних госпіталів.

Тож прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже направив відповідне доручення у регіони, аби місцева влада приступила до виконання цього етапу.

За минулу добу, 12 листопада, в Україні виявили 11 787 хворих на коронавірус. Серед них 388 дітей та 555 медпрацівників. За цей період до лікарень госпіталізували 1 587 інфікованих