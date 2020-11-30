Вже з грудня в Україні можуть реєструвати 20 тисяч хворих на COVID-19 за добу, – дослідження
Науковці Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб змоделювали поширення коронавірусу в Україні. У найближчий тиждень число хворих COVID-19 за песимістичним сценарієм може досягти 20 тисяч.
Згідно з розрахунками вчених, стрімке зростання захворюваності може стати причиною для введення локдауну в Україні. Про це повідомив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
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Однак є й оптимістичний сценарій, згідно з ним найближчим часом рівень захворюваності коливатиметься в діапазоні 10 – 16 тисяч випадків щодоби.
Хворих насправді більше
Науковці встановили сильний кореляційний зв'язок між кількістю виявлених випадків COVID-19 і кількістю зареєстрованих захворювань на грип і ГРВІ (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,88). Це свідчить про недодіагностику випадків COVID-19 із легкими та середньої важкості формами.
Також очікують, що відсоток летальності внаслідок коронавірусу спаде до 1,75 %. Він майже вдвічі нижчий за рівень цього показника у весняно-літній період.
Статистика поширення COVID-19 в Україні наразі
- Станом на 30 листопада в Україні офіційно повідомили про 732 625 випадків захворювання на коронавірус. З них одужали 345 149 людей. Втім, 12 327 інфікованих – померли.
- За минулу добу інфікувалися 9 946 людей, померли – 114. Госпіталізації потребували 1 161 пацієнт.
- Впродовж останніх 7 днів до лікарень госпіталізували й більшу кількість хворих, ніж на позаминулому тижні – 11 606 у порівнянні з 10 597.
- У ЗМІ повідомили, що у Кабміні вже визначилися із датами нового локдауну. Мовляв, його планують ввести з 23 грудня по 15 січня.
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