Науковці Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб змоделювали поширення коронавірусу в Україні. У найближчий тиждень число хворих COVID-19 за песимістичним сценарієм може досягти 20 тисяч.

Згідно з розрахунками вчених, стрімке зростання захворюваності може стати причиною для введення локдауну в Україні. Про це повідомив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

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Однак є й оптимістичний сценарій, згідно з ним найближчим часом рівень захворюваності коливатиметься в діапазоні 10 – 16 тисяч випадків щодоби.

Хворих насправді більше

Науковці встановили сильний кореляційний зв'язок між кількістю виявлених випадків COVID-19 і кількістю зареєстрованих захворювань на грип і ГРВІ (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,88). Це свідчить про недодіагностику випадків COVID-19 із легкими та середньої важкості формами.

Також очікують, що відсоток летальності внаслідок коронавірусу спаде до 1,75 %. Він майже вдвічі нижчий за рівень цього показника у весняно-літній період.

Статистика поширення COVID-19 в Україні наразі