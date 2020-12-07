Британка розповіла свою історію боротьби з раком грудей, адже з цим діагнозом стикаються чимало людей у світі. Варто пам’ятати, що на сьогодні, завдяки медичним досягненням, рак – це не завжди смертний вирок.

У 40-річної британки Ліз О'Ріордан, лікаря онкопластичної хірургії в Суффолці виявили рак грудей третього ступеня в 2015 році. Про свою боротьбу з хворобою Ліз відверто розповіла виданню Daily Mail.

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Британка порівняла дві фотографії, зроблені через п’ять років, майже в один день день. Кожне фото розповідає різну історію одної жінки.

Мені все ще важко повірити... ця жінка – це я. На одному я бачу лише страх. Я виглядаю тендітно. Я боюся того, що буде в майбутньому. Це було зроблено в листопаді 2015 року, через п’ять місяців після того, як у мене діагностували рак молочної залози третьої стадії. На іншому знімку, зробленому минулого місяця, я здаюся живою і сильною – більше не боюся,

– прокоментувала свої фото Ліз.

У Великій Британії 2,5 мільйона людей живуть із діагнозом раку, і ця цифра, як очікується, зросте до чотирьох мільйонів протягом наступного десятиліття. Для переважної більшості людей рак назавжди змінить організм і життя.



Ліз О'Ріордан у 2015 році (перше фото) і сьогодні, 2020 рік (друге фото) / Daily Mail

Як Ліз О'Ріордан дізналася про діагноз

У 2015 рокці Ліз працювала лікарем онкопластичної хірургії у лікарні Іпсвіч. Працюючи медиком, вона знала, що спочатку її очікує хіміотерапія, потім хірургічне втручання та променева терапія, і "можливість того, що її не вилікують".

Спочатку я думала, що шишка, яку виявила у лівій груді, – це лише чергова нешкідлива кіста. Останнє, що мені спало на думку, було те, що це рак. І все-таки це було. Раптом я отримала лікування, яке я призначала своїм пацієнтам,

– розповіла жінка.

"Було важко втратити контроль над своїм тілом. У мене випало волосся. У мене з ясен почала кровоточити. Мене постійно нудило, і кишечник перестав працювати. Все боліло. У мене був нічний піт, викликаний менопаузою і медичними препаратами, що є побічним ефектом деяких ліків від раку молочної залози", – описала Ліз О'Ріордан.

"З часом я слабшала"

Британка на початку хвороби робила усе, щоб залишатися активною: пробіжки у парку, їзда на велосипеді до онкологічної клініки. Однак з часом вона слабшала більше.

Її чоловік, 56-річний хірург Дермот запропонував зробити дружині фотосесію на згадку про хіміотерапію.

Я не носила перуку і дуже полюбила свою лису голову. Можливо, було б цікаво сфотографувати мене. У день зйомок... я почала позувати у різноманітних джемперах та сукнях, але фотографії насправді нічого не говорили. Була я – сором’язлива людина. Але я також знала, що через кілька тижнів у мене збираються відрізати ліву грудну залозу... Я могла би не бути живою через п’ять років. Я була близький до сліз, і я повернувся до фотографа. Він зафіксував на камеру все, що я відчував у той момент. Це було як терапія. Бувають дні, коли все ще занадто боляче дивитись на цю фотографію,

– розповіла Ліз О'Ріордан.

Втрата роботи, рецидив і видалення яєчників

Протягом наступних шести місяців жінці зробили мастектомію та реконструкцію за допомогою імплантату, а потім три тижні променевої терапії. Півроку знадобилося, щоб вона була фізично та психічно готовою повернутися до роботи.



Ліз О'Ріордан до діагнозу / Daily Mail

"Бачити пацієнтів з раком молочної залози та знати, яку шкоду завдають рятувальні методи лікування, які я рекомендувала, було дуже важко… На жаль, у травні 2018 року мій рак повернувся як рецидив у рубцевій тканині, де була моя ліва молочна залоза", – розповіла британка.

Після операції та додаткової променевої терапії Ліз потрібно було приймати інший вид гормоноблокуючих препаратів, оскільки перший не працював.

Щоб новий препарат працював належним чином, мені довелося припинити власне вироблення жіночого статевого гормону естрогену, що виробляється яєчниками. Ось чому мене через кілька місяців їх видалили,

– додала вона.

Жінка пішла у відставку у лютому 2019 року, у віці 44 років. За словами Ліз, у неї не було доходу, крім крихітної пенсії.

"Страх переслідував мене"

Після лікування Ліз зізналася, що страх все одно переслідував її. Однак вона додала, що підтримка фізичної форми зменшує побічні ефекти кожного лікування, зменшує ускладнення операції та хіміотерапії, а також допомагає при депресії та тривозі.

Кожен незначний симптом, біль або біль викликали у мене думки. Це був просто кашель ... чи рецидив раку в легенях? Я проводив години серед ночі, проводячи руками по тілу, перевіряючи, чи немає грудок. Як, по суті, інші люди справлялися з цією невизначеністю, не знаючи, чи завтра буде день, коли їх рак повернеться? Мені довелося навчитися зосереджувати свою енергію на більш продуктивних речах, і частина того, що мене тримало в розумі, – це фізичні вправи,

– зазначила британка.

"У дзеркалі на мене дивиться воїн"

Ліз розповіла, що активний спосіб життя може зменшити ризик рецидиву деяких видів раку на 50 відсотків.

"У лютому я подивився в дзеркало, і побачене мені не сподобалось. Це не мало нічого спільного з моїми рубцями, потворними грудьми. Я виглядала слабкою. Але чи могла я повернути своє тіло?… А потім з’явилася ще одна шалена ідея, яка швидко виросла на мене: як щодо того, щоб я також брав участь у змаганнях з бодібілдингу? Я знала, що не маю шансів на перемогу, але це не мало значення. Я хотіла показати іншим жінкам, що ти можеш стояти на сцені з коротким волоссям і окулярами і виглядати могутньою, красивою і сильною", – сказала британка.

ПІсля початку тренувань вона зізналася, що замість того, щоб нервувати і соромитися, вона пишається своїм тілом.

Я ненавиджу бойову термінологію, пов'язану з раком. Але я побачила, як на мене дивився воїн. Думаю, вона завжди була в мені. Я просто цього не знала,

– заявила вона.



Ліз О'Ріордан у 2020 році / Daily Mail