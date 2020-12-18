У кожного в житті бувають моменти, коли все не тримається рук. Бракує сил, щоб встати з ліжка, а емоційний стан настільки поганий, що не хочеться взагалі нічого. Втома після важкого робочого дня чи тренування, а також при гострих та хронічних захворювань є сигналом для відпочинку та лікування.

Люди із синдромом хронічної втоми: хто вони такі?

Після відпочинку та успішного лікування захворювання прояви втоми поступово зникають або зменшуються, повертається почуття бадьорості.

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Але якщо у вас втома стає постійним супутником життя і ви не можете пояснити причину такого стану то швидше за все у вас синдром підвищеної втоми або синдром психоемоційного вигорання.



Синдром хронічної втоми важко діагностувати / Фото: Depositphotos

Люди зі синдром хронічної втоми часто стикаються з нерозумінням, оскільки цей стан важко діагностується. Ті, хто не стикався з цією проблемою, можуть вважати хворих симулянтами чи лінивими.

Цікавий факт: при обстеженні хворих з синдромом хронічної втоми не знайшли змін в аналізі крові та інших дослідженнях. Але часто виявляють віруси герпесу та Епштейн-Барра. Але специфічного лікування синдрому хронічної втоми не існує.

Виникає питання: а наскільки здорова така людина? Виявляється здоров’я теж може бути різним і воно визначається станом адаптації організму до негативних впливів різного характеру. Існують люди з високою опірністю до інфекцій, змін температури, стресу та інших факторів. Вони легко переносять захворювання, а інші хворіють важче і довше не можуть відновити працездатність.

Що робити?

По-перше: обстежитись, щоб виключити наявність конкретного захворювання.



Втома може бути викликана й іншими хворобами / Фото Unsplash

По-друге: провести оцінку свого стану. Прояви синдрому хронічної втоми можуть бути різними та не завжди чітко простежуватись, але виділяють кілька основних:

постійне відчуття втоми, яке не зникає після відпочинку упродовж тижнів і місяців;

слабкість, біль у м’язах, суглобах;

головний біль, зниження пам’яті, неуважність, поганий настрій;

безсоння вночі та сонливість вдень; інколи лихоманка, збільшення лімфовузлів.

Від чого залежить сила нашого здоров'я?

Відповідь на це запитання лежить на поверхні. Подивіться на рослини, які ви вирощуєте, або на домашніх тварин. Їх ріст, розвиток і здоров’я залежить від того, як ви будете годувати тваринку, поливати та підживлювати рослину.

Людина не є виключенням із цього правила. Ми те, що їмо і наше здоров’я залежить від якості харчування. На превеликий жаль потенціал токсичних речовин в сучасних продуктах харчування часто переважає вміст корисних компонентів і перетворює їх на фактор масового знищення. Так і хочеться повісити на них етикетку: "обережно – небезпека для здоров'я".

Прості правила для подолання синдрому хронічної втоми й синдрому психоемоційного вигорання від докторки медичних наук, професорки Анохіної Галини Анатоліївни:

Налаштуйте режим праці, відпочинку, сну, прийняття їжі. Максимально відмовтесь від перероблених продуктів харчування промислового виробництва, зменште вживання простих вуглеводів, солодощів, солодких напоїв, соків. Збільште вживання повноцінного білка: яєць, м’яса, риби, а також овочів, свіжих фруктів, натуральних нерафінованих жирів. Змініть роботу, яку не любите.. Старайтесь рухатись. Гіподинамія дуже шкідлива, під час ходьби, танців, плавання та навіть простої щоденної короткотривалої фізичної зарядки в м'язах синтезуються ендорфіни – речовини які покращують настрій. Пам'ятайте в здоровому тілі – здоровий дух, Для повноцінного функціювання всіх органів та систем організм має щоденно отримувати із їжею понад 600 компонентів.

Обов’язково ліквідуйте дефіцит вітамінів, мінералів та інших харчових речовин вживаючи мультинутрієнтні комплекси, але бажано натурального походження.

До таких комплексів відносять Релайв Баланс – це мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс незамінних амінокислот, пептидів, вітамінів, мінералів, адаптогенів, антиоксидантів, поліфенолів отриманих шляхом ферментації та екстракції (при температурі до 40 градусів) містить 54 натуральних продукти рослинного та тваринного походження. Всі компоненти Релайв Баланс перебувають в натуральних взаємозв'язках, діють синергійно, не завдаючи шкоди організму.



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