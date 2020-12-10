Новітній метааналіз, який враховує дані понад три мільйони осіб, підтвердив, що у чоловіків істотно вище ризик важкого COVID-19 і смерті від цієї інфекції, ніж у жінок.

З перших місяців пандемії вчені звернули увагу, що важка форма COVID-19 частіше зустрічається у чоловіків. Однак автори нового метааналізу вказують, що не було даних, які дозволяли зрозуміти: чоловіки частіше вмирають від коронавірусної інфекції, бо вони частіше хворіють, чи тому що вони дійсно частіше важко переносять її?

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Чоловіки та коронавірус

Ще один недолік проведених раніше досліджень полягав у тому, що вони зазвичай не аналізували глобальну статистику інфекції SARS-CoV-2.

Вчені вважають, що підтвердження статевих відмінностей у ризику тяжкого перебігу COVID-19 на глобальному рівні здатне змінити ставлення до цієї проблеми. Автори метааналізу вважають, що чоловіча стать можна вважати недооціненим фактором ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Для нового метааналізу вчені проаналізували 90 звітів з 46 країн і 44 американських штатів. Всього понад три мільйони чоловіків з COVID-19.

Чому чоловіки мають важчий перебіг

Виявилося, що ризик зараження SARS-CoV-2 у чоловіків і жінок SARS-CoV-2 однаковий. Однак чоловіки з цією інфекцією потрапляють в палату інтенсивної терапії у 2,84 раза частіше, ніж жінки. Ризик смерті у них вище в 1,39 раза.

Вчені припускають, що ця різниця в тяжкості перебігу COVID-19 пов'язана з особливостями імунітету у людей різної статі. Крім того, важливу роль можуть грати супутні хвороби, поширеність яких пов'язана зі статтю, і інші біологічні чинники.