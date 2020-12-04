У дітей з вродженими аномаліями, такими як синдром Дауна, вада серця, дисплазія скелета, підвищений ризик розвитку деяких видів раку.

Для дослідження вчені зіставили дані близько 62,2 тисячі пацієнтів з онкологічними захворюваннями з Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції з даними 724,5 тисячі осіб, у яких не було такого діагнозу, пише BMJ.

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Рак та вроджені аномалії

У 3,5% пацієнтів з першої групи був вроджений дефект в порівнянні з 2,2% з контрольної вибірки. Аналіз показав, що такі аномалії підвищують ризик розвитку раку в 1,74 раза.

У кого найвищий ризик раку

Найвища ймовірність виявлена ​​у дітей від 0-14 років (у 2,52 раза вище), які народилися з вадами серця, дефектами статевих органів або нервової системи, дисплазією скелета, а також синдромом Дауна та іншими вродженими аномаліями. До 20 років ризик знижувався, проте все одно залишався досить високим у порівнянні з людьми без таких захворювань.

Дослідження також виявило взаємозв'язок видів вроджених захворювань з ризиком розвитку певних типів раку. Так, ймовірність отримати лейкоз у людей з синдромом Дауна та іншими хромосомними аномаліями виявилася в 5,53 раза вище в порівнянні зі здоровими людьми.

Структурні вроджені дефекти, такі як дефекти очей, нервової системи й сечовивідних шляхів пов'язані з розвитком раку цих органів в дорослому віці.