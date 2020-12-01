Вплив 5G на здоров'я людини: Супрун пояснила, чого насправді варто боятись
Новина про можливе запровадження 5G в Україні викликала чимало обговорень та суперечок. Петиція до президента за заборону 5G доволі швидко зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Це пояснюють численні фейки та дослідження з поганою методологією.
Боятись варто фейків і дезінформації
Уляна Супрун пояснила, що загалом доволі багато винаходів і нововведень, зокрема мобільних технологій, супроводжували страх, нерозуміння і часом паніка та спростувала найбільш поширені міфи про 5G, які стосуються здоров'я.
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Міф № 1 – Більше веж = більше шкідливих хвиль
Те, що для роботи 5G потрібно більше веж та антен — це правда. Але це не означає, що їхня кількість створить небезпеку для здоров’я. Більша кількість передавачів, ніж для 4G потрібна тому, що для 5 покоління мобільних мереж використовують радіохвилі вищої частоти та інтенсивності, крім цього 5G дозволяє одночасно використовувати кілька каналів радіочастот.
Як це впливає на людину
Супрун розповіла. що радіочастотне випромінювання — це форма електромагнітного випромінювання. Останнє можна розділити на два типи: іонізуюче та неіонізуюче.
Іонізуюче, таке як рентгенівське, гамма-промені чи жорстке ультрафіолетове випромінювання є дійсно небезпечними. Їхня іонізуюча характеристика означає, що ці вони можуть взаємодіяти з тканинами на молекулярному рівні, тож за великих доз можуть викликати рак.
Але, для мобільного зв'язку використовують радіохвилі, які є прикладом неіонізуючого випромінювання. Тобто, його енергії не вистачає для втручання в ДНК, а відтак воно не може спричинити пошкодження клітин.
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Те саме стосується й ультрафіолету: його тривала дія викликає мутації в шкірі, що згодом може перетворитися на найагресивніше пухлину — меланому. Але це також не зупиняє людей від засмагання годинами під палючим сонцем на пляжі без сонцезахисного крему чи регулярно відвідувати солярій.
Міф № 2 – 5G викликатиме рак
Це начебто підтвердило одне дослідження National Toxicology Program, в якому вивчали вплив радіохвиль, що випромінюють телефони. Його провели на щурах та мишах. Та це дослідження розкритикували, щонайменше за виявлені недосконалості в методології.
Результати епідеміологічних досліджень з адекватною методологією натомість не виявили серйозної небезпеки для здоров’я через використання телефонів, зокрема й підвищення ризику появи раку.
До слова, червоне та процесоване м’ясо також відносять до можливих канцерогенів, і навіть до вищої групи, ніж випромінювання, бо в цьому випадку докази переконливіші (до Group 2А).
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