Новина про можливе запровадження 5G в Україні викликала чимало обговорень та суперечок. Петиція до президента за заборону 5G доволі швидко зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Це пояснюють численні фейки та дослідження з поганою методологією.

Боятись варто фейків і дезінформації

Уляна Супрун пояснила, що загалом доволі багато винаходів і нововведень, зокрема мобільних технологій, супроводжували страх, нерозуміння і часом паніка та спростувала найбільш поширені міфи про 5G, які стосуються здоров'я.

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Міф № 1 – Більше веж = більше шкідливих хвиль

Те, що для роботи 5G потрібно більше веж та антен — це правда. Але це не означає, що їхня кількість створить небезпеку для здоров’я. Більша кількість передавачів, ніж для 4G потрібна тому, що для 5 покоління мобільних мереж використовують радіохвилі вищої частоти та інтенсивності, крім цього 5G дозволяє одночасно використовувати кілька каналів радіочастот.

Чому це потрібно? Вища частота у 5G означає, що інтенсивність мобільних сигналів є нижчою ніж у 4G, бо хвилі проходять меншу відстань. Тому вежі зможуть працювати на меншій потужності, ніж попередні.

Як це впливає на людину

Супрун розповіла. що радіочастотне випромінювання — це форма електромагнітного випромінювання. Останнє можна розділити на два типи: іонізуюче та неіонізуюче.

Іонізуюче, таке як рентгенівське, гамма-промені чи жорстке ультрафіолетове випромінювання є дійсно небезпечними. Їхня іонізуюча характеристика означає, що ці вони можуть взаємодіяти з тканинами на молекулярному рівні, тож за великих доз можуть викликати рак.

Але, для мобільного зв'язку використовують радіохвилі, які є прикладом неіонізуючого випромінювання. Тобто, його енергії не вистачає для втручання в ДНК, а відтак воно не може спричинити пошкодження клітин.

Уляна Супрун “Коли люди підписують петицію з закликом “Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров’я!” та активно її поширюють, то це трохи дивує. Адже, наприклад, випромінювання під час виконання КТ (комп’ютерної томографії) значно небезпечніше, ніж мобільні радіохвильні.”

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Те саме стосується й ультрафіолету: його тривала дія викликає мутації в шкірі, що згодом може перетворитися на найагресивніше пухлину — меланому. Але це також не зупиняє людей від засмагання годинами під палючим сонцем на пляжі без сонцезахисного крему чи регулярно відвідувати солярій.

Міф № 2 – 5G викликатиме рак

Це начебто підтвердило одне дослідження National Toxicology Program, в якому вивчали вплив радіохвиль, що випромінюють телефони. Його провели на щурах та мишах. Та це дослідження розкритикували, щонайменше за виявлені недосконалості в методології.

Результати епідеміологічних досліджень з адекватною методологією натомість не виявили серйозної небезпеки для здоров’я через використання телефонів, зокрема й підвищення ризику появи раку.

До слова, червоне та процесоване м’ясо також відносять до можливих канцерогенів, і навіть до вищої групи, ніж випромінювання, бо в цьому випадку докази переконливіші (до Group 2А).