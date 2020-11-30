Кількість нових випадків COVID-19 у світі за тиждень вперше зменшилася від початку вересня. Це трапилося завдяки зниженню темпів захворюваності в Європі.

Своєю чергою, у Європі зниження кількості інфікувань вдалось досягнути завдяки "важким, але необхідними заходами", що були прийняті урядами країн. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, пише 24 канал з посиланням на брифінг ВООЗ.

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При цьому Гебреєсус наголосив, що в інших регіонах зростання захворюваності триває.

У Європі в жовтні – листопаді більшість країн оголосили національні локдауни. Серед введених карантинних заходів: закриття навчальних закладів, обмеження роботи кафе і ресторанів, в деяких країнах ввели комендантську годину.

На тлі жорстких обмежень щоденна захворюваність в Іспанії, Франції, Бельгії знизилася в 3 – 5 разів, у Великобританії та Італії – в 1,5 раза, а в Німеччині припинила зростання і стабілізувалася.

Рекордна кількість випадків інфікування COVID-19 у світі була зафіксована 13 листопада. Тоді захворіли понад 662 тисяч людей. Тепер же щоденно фіксується менше, аніж 600 тисяч нових хворих.

Зверніть увагу! В Україні поки міркують над тим, чи слід вводити локдаун і коли це слід робити. Рекордну денну кількість хворих у державі зафіксували 27 листопада. Тоді в Україні виявили 16 294 нових випадки хвороби.