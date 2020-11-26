Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що серед нових хворих – 659 дітей та 606 медпрацівників. Про це повідомляє 24 канал.

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Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

За минулу добу в країні провели 76 911 тестувань на коронавірус. 49 323 з них методом ПЛР, а ще 27 588 – методом ІФА.

Впродовж середи 25 листопада до лікарень госпіталізували 1 955 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

За цей самий період в Україні померли 225 хворих на COVID-19. Натомість 9 617 пацієнтів виписали через те, що вони вже одужали або ж можуть продовжити свою реабілітацію вдома.