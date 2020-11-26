Вперше в Україні за добу виявили понад 15 тисяч хворих на COVID-19
Станом на 26 листопада в Україні зареєстрували 677 189 хворих на коронавірус. 15 331 з них виявили лише за минулу добу – це рекордна кількість нових випадків зараження від початку пандемії.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що серед нових хворих – 659 дітей та 606 медпрацівників. Про це повідомляє 24 канал.
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Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Києві (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
За минулу добу в країні провели 76 911 тестувань на коронавірус. 49 323 з них методом ПЛР, а ще 27 588 – методом ІФА.
Впродовж середи 25 листопада до лікарень госпіталізували 1 955 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.
За цей самий період в Україні померли 225 хворих на COVID-19. Натомість 9 617 пацієнтів виписали через те, що вони вже одужали або ж можуть продовжити свою реабілітацію вдома.
Коронавірус в областях України
- Київ – 64 019 випадків;
- Вінницька область – 16 370 випадків;
- Волинська область –22 906 випадків;
- Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
- Донецька область – 21 344 випадки;
- Житомирська область – 27 926 випадків;
- Закарпатська область – 22 425 випадків;
- Запорізька область – 27 226 випадків;
- Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
- Київська область – 34 241 випадок;
- Кіровоградська область – 4 706 випадків;
- Луганська область – 5 925 випадків;
- Львівська область – 43 611 випадків;
- Миколаївська область – 16 731 випадок;
- Одеська область – 40 535 випадків;
- Полтавська область – 20 204 випадки;
- Рівненська область – 29 320 випадків;
- Сумська область – 25 662 випадки;
- Тернопільська область – 26 752 випадки;
- Харківська область – 53 433 випадки;
- Херсонська область – 9 345 випадків;
- Хмельницька область – 27 703 випадки;
- Черкаська область – 20 668 випадків;
- Чернівецька область – 32 492 випадки;
- Чернігівська область – 16 485 випадків.
Зверніть увагу, що у статистиці відсутні дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з АР Крим і міста Севастополя.
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