Всесвітня організація охорони здоров'я була звинувачена в змові з міністерством охорони здоров'я Італії за навмисне приховування детального звіту, який свідчив про неготовність країни до пандемії і міг би допомогти іншим країнам у боротьбі з COVID-19.

Про це ексклюзивно написала британське видання The Guardian, опублікувавши коментарі людей, які є причетними до цієї історії.

Читайте також В Італії дитина перехворіла на коронавірус ще у листопаді 2019 року

Як пише The Guardian, пресслужба ВООЗ 13 травня 2020 року опублікувала 102-сторінковий звіт під назвою An Unprecedented Challenge: Italy's First Response to COVID-19 (Безпрецедентний виклик: перша відповідь Італії на COVID-19), який наступного дня зник з офіційного сайту.

Його підготував італійський вчений Франческо Замбон, який працює у ВООЗ, та 10 його колег з інших країн Європи. Одним із завдань дослідження було інформування держав, які ще не постраждали від пандемії стосовно того, як найкраще підготувати свої системи охорони здоров'я.

Ключовою проблемою критичного звіту Замбона і його колег ВООЗ був той факт, що у звіті нібито було виявлено "неточності та невідповідності".

Зауважимо, що Італія стала першою країною, де найбільше поширився коронавірус на початку пандемії після Китаю. Наразі Італія посідає друге місце за смертністю від коронавірусу в Європі. Її випереджає лише Велика Британія.

Про що йшлося у звіті?

У звіті йшлося про те, що уряд Італії не впорався з підготовкою до можливої надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, адже італійський план дій на випадок пандемії не оновлювався з 2006 року. План був перезатверджений у 2017 році, однак, за словами вчених, жодних змін не зазнав.

Ймовірно, що це і стало причиною "хаотичної та імпровізованої" першої реакції на поширення захворювання на COVID-19.

Прокуратура Бергамо досі веде розслідування щодо застарілого плану боротьби з пандемією, розслідуючи можливу злочинну халатність з боку органів влади.Крім того, у розпорядженні є звіт, який склали після першої хвилі COVID-19. У ньому відставний генерал італійської армії П'єром Паоло Лунеллі заявив, що близько 10 тисяч летальних випадків Італії могли бути пов'язані з відсутністю в країні актуальних протоколів на випадок пандемії.

Франческо Замбон заявив, що за місяць до публікації звіту для ВООЗ із загальними результатами цього дослідження ознайомився міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперансо через Раньєрі Герру, заступника генерального директора ВООЗ зі стратегічних ініціатив.

Згодом Замбон отримав серію листів від Раньєрі Герри і директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге, "які схоже, відображають домовленість з міністерством охорони здоров'я Італії про те, щоб зберегти звіт в таємниці".

Коментар ВООЗ

Видання залишило запит ВООЗ прокоментувати ситуацію з вилученням скандального звіту з сайту організації. У ВООЗ підтвердили те, що цей крок викликав безліч питань.

Ми розуміємо, що випуск і подальше видалення звіту спровокувало непорозуміння, і відповідним чином поновили наші процедури публікації… У цей час організація працює з урядом Італії над проясненням цієї проблеми,

– йдеться у відповіді ВООЗ.