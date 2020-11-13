Впродовж довгих років боротьби з кором і зниження захворюваності, хвороба знову повертається. За останні декілька років рівень хворих зріс до показників 1996-го року.

ВООЗ та Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) випустили спільний звіт стосовно захворюваності на кір. За підсумками 2019 року, цим вірусом інфікувалося понад 870 тисяч людей, більш ніж 207 тисяч з яких померли.

До теми Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

Кір – складне вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Воно вражає верхні дихальні шляхи, поширюється по всьому організму і пригнічує роботу імунітету. Кір проявляться лихоманкою і характерним висипом на шкірі.

Окремих препаратів для лікування кору не існує, тож при відсутності хорошого медичного догляду хвороба може призвести до смерті кожного 10 пацієнта. Особливо інфекція небезпечна для дітей. Тривалий час кір був одним з головних чинників дитячої смертності.

Науковці поклали цьому край в 60-х роках. Тоді створили вакцину і розпочалося масове щеплення. У 2016 році захворюваність досягла мінімуму, більшість країн оголосили перемогу над хворобою, а медики очікували її повного викорінення, як це сталося з віспою. Втім, хвороба знову почала повертатися.

У 2019 році у світі зареєстрували удвічі більше хворих, ніж у 2016 та приблизно стільки ж, скільки у 1996 році. Велика частина випадків незареєстровані, тож реальна кількість інфікованих може бути значно більшою.

Смертність від недуги теж зросла. У 2016 році вона становила 140 тисяч, а у 2019 вже 207,5. Найбільше смертей зафіксовано серед дітей віком до 5 років.

У чому може бути причина

Значний негативний вплив на поширення хворобу має "антивакцинаторський" рух. Медики переймаються, що пандемія коронавірусу також погано вплине на ситуацію, адже вона вже призвела до зупинки планових кампаній з вакцинації у 26 країнах.



Кір: симптоми у дітей та дорослих / Інфографіка 24 каналу