Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла від зняття обмежень на період новорічно-різдвяних свят в регіонах з несприятливою епідеміологічною ситуацією. Водночас жорсткі обмеження, на думку представників організації, можуть викликати хвилю протестів.

Втім, все ж у ВООЗ вважають, що уникнення сімейних святкувань було б "найбезпечнішим вибором" на Різдво. Річ у тім, що під час пандемії для святкувань не існує безпечного варіанту. Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, передає AFP.

Тим часом У ВООЗ побачили "світло в кінці тунелю" в боротьбі з COVID-19

Якщо в країні немає необхідної інфраструктури, і влада не в змозі відстежувати контакти людей, які заразилися, та ізолювати їх, то послаблення призведуть до різкого зростання кількості заражень,

– зазначив він.

Раян додав, що подібна ситуація спостерігалася в Канаді після святкування Дня подяки. Там кількість інфікувань COVID-19 збільшилася.

Вихід – збалансовані обмеження

Втім, у ВООЗ вважають: урядам необхідно вдало збалансувати рівень коронавірусних обмежень, адже занадто суворі заборони "створюють багато невдоволення, подальшої втоми та несприйняття".

Окрім того, в організації визнали: збереження жорстких обмежень на Різдво може призвести до нової хвилі протестів проти них.

Цікаво, що уряд Великої Британії раніше висловив намір послабити карантинні обмеження в період Різдва. Таким чином сім’ям хочуть дати можливість повноцінно відзначити це свято та відвідати родичів.

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