У ВООЗ заявили про ймовірний початок кінця пандемії COVID-19. Однак в організації закликали прикласти всі зусилля для її закінчення. Зокрема, збільшити інвестиції у сферу охорони здоров'я.

Чому кінець пандемії – близько

За останні тижні зафіксували позитивні результати випробування вакцин проти коронавірусу. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Ґебреєсус, повідомляє "Голос Америки".

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За словами очільника ВООЗ, можемо почати мріяти про кінець пандемії. Також Ґебреєсус закликав країни ООН інвестувати у вакцину та заходи безпеки, сферу охорони здоров'я, щоб уникнути наступної пандемії.

Крім того, глава ВООЗ попросив багатші країни не залишити без уваги бідніших “у погоні за вакциною”. Він зауважив, що це глобальна криза, тому суспільні блага потрібно розподіляти рівномірно.

Пандемія довела, що криза в охороні здоров'я – це не лише про здоров'я, це також соціальна, економічна та гуманітарна кризи,

– наголосив Ґебреєсус.

Глава ВООЗ припустив, що масові закупівлі та розповсюдження вакцини потребуватимуть додаткових інвестицій у розмірі 4,3 мільярда доларів.

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