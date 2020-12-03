У Всесвітній організації охорони здоров'я хочуть вивчити перспективи введення електронних сертифікатів вакцинації, які можуть використовуватися під час подорожей світом.

Сертифікати вакцинації для подорожей

Про це розповів медичний експерт ВООЗ під час онлайн-брифінгу в Копенгагені, повідомляє видання The Bisness Standart. Водночас у ВООЗ закликали утриматися від використання так званих паспортів імунітету для людей, які одужали від коронавірусу.

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Ми уважно вивчаємо варіанти використання технологій в заходах захисту щодо COVID-19, один з них – це те, як ми можемо працювати з державами-членами над сертифікатом електронної вакцинації,

– зауважив експерт ВООЗ.

Раніше стало відомо, що австралійський національний авіаперевізник Qantas вимагатиме у пасажирів міжнародних рейсів довідку про вакцинацію від коронавірусу.

Представник AirAsia сказав, що після створення вакцини авіакомпанія "перегляне вимогу щодо вакцинації від COVID-19 пасажирів для міжнародних подорожей".

Що відомо про майбутню вакцинацію проти коронавірусу

9 листопада компанії Pfizer і BioNTech повідомили про ефективність їхньої вакцини проти COVID-19.

BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу людей, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2.

Вже з наступного тижня Велика Британія почне масове вакцинування населення від коронавірусу.

Великі плани на вакцину і в США. Там розпочнуть масову вакцинацію ще до Різдва.

Європейський Союз уклав угоди з трьома виробниками вакцин від коронавірусу: 2 американськими Pfizer і Moderna і британською AstraZeneca.

Україна зможе отримати першу партію вакцини від коронавірусу у 2 кварталі 2021 року. Наразі невідомо, вакцину чийого виробництва вибере український МОЗ.

Більше про ефективність вакцин проти коронавірусу – читайте у матеріалі 24 каналу – Pfizer чи Moderna: порівняння вакцин, які ефективні проти коронавірусу.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу