У Всесвітній організації охорони здоров’я виступили проти примусового щеплення від коронавірусу. Водночас урядам варто спрямувати зусилля на те, щоби збільшити рівень довіри до вакцинації.

Про це заявила директор відділу ВООЗ з імунізації Кейт О'Брайан під час брифінгу, пише NBC.

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Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію. Однак, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно або наполегливо рекомендується пройти вакцинацію,

– зазначила директору відділу ВООЗ з імунізації.

О'Брайан сказала, наполегливу рекомендацію зробити щеплення можуть отримати, наприклад, медики у відділеннях інтенсивної терапії. Вона пояснює це тим, що в такому випадку вакцинація необхідна для безпеки медпрацівників та пацієнтів.

З нею погодився директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан. Чоловік заявив, що населення потрібно переконувати у користі вакцинації, а не змушувати до щеплень. Люди повинні самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи потрібно їм вакцинуватися від коронавірусу. Однак у певних обставнах щеплення є "єдиним відповідальним кроком".

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.

COVAX – це механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.

Держава домовилася про це з компанією Pfizer. Постачання вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть медикам, військовослужбовцям і соціальним працівникам.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу