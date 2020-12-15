ВООЗ відреагувала на мутацію коронавірусу в Великій Британії
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала бути обережними у зв'язку з виявленою мутацією коронавірусу в Великій Британії. Штам вірусу хоч і швидше поширюється, проте не є небезпечнішим, аніж SARS-CoV-2.
Також у ВООЗ закликали громадськість бути обережнішими у зв'язку з виявленою мутацією коронавірусу. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Девід Набарро, пише BBC.
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Девід Набарро
“Цей тип вірусу більш заразний, але не здається небезпечним. Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети у боротьбі з вірусом у Великій Британії”.
Передумови заяви ВООЗ
Влада Великої Британії виявила новий вид коронавірусу. За словами глави британського МОЗ Метта Генкока, з понад однієї тисячі виявлених випадків нового виду коронавірусу, переважна частина була зафіксована на півдні Англії.
Чи небезпечні мутації коронавірусу
- Коронавірус – це РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе.
- РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК, такими як герпес, віспа та вірус папіломи людини.
- Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними, але от стійкість мутації до антитіл може становити небезпеку майбутньої вакцинації проти COVID-19.
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