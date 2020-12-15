Всесвітня організація охорони здоров'я закликала бути обережними у зв'язку з виявленою мутацією коронавірусу в Великій Британії. Штам вірусу хоч і швидше поширюється, проте не є небезпечнішим, аніж SARS-CoV-2.

Також у ВООЗ закликали громадськість бути обережнішими у зв'язку з виявленою мутацією коронавірусу. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Девід Набарро, пише BBC.

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Девід Набарро “Цей тип вірусу більш заразний, але не здається небезпечним. Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети у боротьбі з вірусом у Великій Британії”.

Передумови заяви ВООЗ

Влада Великої Британії виявила новий вид коронавірусу. За словами глави британського МОЗ Метта Генкока, з понад однієї тисячі виявлених випадків нового виду коронавірусу, переважна частина була зафіксована на півдні Англії.

Чи небезпечні мутації коронавірусу