ВООЗ веде переговори з Росією стосовно її вакцини проти COVID-19
Росія заявила, що її вакцина проти коронавірусу "Супутник–V" ефективна на 92%. Тож нині Всесвітня організація охорони здоров’я веде переговори інститутом, який її розробив.
Всесвітня організація охорони здоров'я хоче перевірити безпеку та ефективність російської вакцини проти коронавірусу. Якщо ж заяви РФ підтвердяться, то "Супутник-V" можуть внести до списку рекомендованих вакцин для використання у надзвичайних ситуаціях, повідомляє видання Sky News.
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Повідомляється, що представники ВООЗ зв’язалися з російським Науково-дослідним інститутом імені М.Ф. Гамалії (який власне і розробив цю вакцину) у відповідь на їхню заявку.
Ми з нетерпінням чекаємо отримання даних щодо вакцини-кандидата "Супутник-V". Якщо виявиться, що товар, який подається на оцінку, відповідає критеріям для включення до списку, ВООЗ опублікує результати,
– йдеться в повідомленні організації.
Так, якщо вакцина відповідатиме критеріям організації, ВООЗ про це оголосить та включить препарат у перелік вакцин для екстреного використання. Ця процедура дозволяє використовувати нові та неліцензійні препарати у надзвичайних ситуацій усім державам-членам організації.
ВООЗ ефективно підтримує прискорену розробку вакцин проти коронавірусу, але поки що не додала до вищезгаданого списку жоден експериментальний препарат.
Російська вакцина "Супутник-V": що варто про неї знати
- 11 серпня МОЗ РФ надав їй тимчасову реєстрацію. Путін назвав "Супутник-V" ефективним та перевіреним препаратом, який здатен формувати стійкий імунітет до коронавірусу.
- Попри це, вакцина ще не пройшла III фазу клінічних випробувань. Окрім того, повноцінних результатів II фази досі немає у публічному доступі.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Вони помітили там неправдиві дані та "копіпасту".
- Чотири медики з двох різних регіонів РФ повідомили про інфікування коронавірусом після вакцинації російською вакциною.
- Тим часом в РФ вакцинують людей з професійних груп ризику, насамперед медичний персонал та вчителів. Не оминула ця участь й медиків окупованого російською владою українського Криму.
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