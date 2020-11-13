Росія заявила, що її вакцина проти коронавірусу "Супутник–V" ефективна на 92%. Тож нині Всесвітня організація охорони здоров’я веде переговори інститутом, який її розробив.

Всесвітня організація охорони здоров'я хоче перевірити безпеку та ефективність російської вакцини проти коронавірусу. Якщо ж заяви РФ підтвердяться, то "Супутник-V" можуть внести до списку рекомендованих вакцин для використання у надзвичайних ситуаціях, повідомляє видання Sky News.

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Повідомляється, що представники ВООЗ зв’язалися з російським Науково-дослідним інститутом імені М.Ф. Гамалії (який власне і розробив цю вакцину) у відповідь на їхню заявку.

Ми з нетерпінням чекаємо отримання даних щодо вакцини-кандидата "Супутник-V". Якщо виявиться, що товар, який подається на оцінку, відповідає критеріям для включення до списку, ВООЗ опублікує результати,

– йдеться в повідомленні організації.

Так, якщо вакцина відповідатиме критеріям організації, ВООЗ про це оголосить та включить препарат у перелік вакцин для екстреного використання. Ця процедура дозволяє використовувати нові та неліцензійні препарати у надзвичайних ситуацій усім державам-членам організації.

ВООЗ ефективно підтримує прискорену розробку вакцин проти коронавірусу, але поки що не додала до вищезгаданого списку жоден експериментальний препарат.

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