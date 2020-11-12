Щоб пандемія коронавірусу закінчилася, потрібно вакцинувати приблизно 70% всього населення. Однак ванцина має відповідати всім необхідним стандартам безпеки та ефективності.

У Всесвітній організації охорони здоров’я підрахували, скільки людей потрібно вакцинувати від коронавірусу, аби покласти край пандемії, повідомляє Vozpоpuli.

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Зокрема, прогноз зробила головна наукова співробітниця ВООЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Сумінанат.

Приблизно 70% населення світу слід імунізувати, щоб гарантувати закінчення пандемії,

– зазначила Сумінанат.

Однак додала, що потрібний ефект від вакцинації можна буде отримати тільки, якщо вакцина буде відповідати всім необхідним стандартам організації з безпеки і ефективності.

Крім того, Сумінанат зазначила, що ВООЗ наполягатиме на тому, що першими вакцинованими були медичні працівники та люди з груп ризику – літні люди та ті, у кого є хворічні захворювання.

До слова, напередодні глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус назвав обнадійливою інформацію про результати випробувань вакцини проти COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech.

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