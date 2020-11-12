У ВООЗ розповіли, скільки людей потрібно вакцинувати від COVID-19, щоб зупинити пандемію
Щоб пандемія коронавірусу закінчилася, потрібно вакцинувати приблизно 70% всього населення. Однак ванцина має відповідати всім необхідним стандартам безпеки та ефективності.
У Всесвітній організації охорони здоров’я підрахували, скільки людей потрібно вакцинувати від коронавірусу, аби покласти край пандемії, повідомляє Vozpоpuli.
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Зокрема, прогноз зробила головна наукова співробітниця ВООЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Сумінанат.
Приблизно 70% населення світу слід імунізувати, щоб гарантувати закінчення пандемії,
– зазначила Сумінанат.
Однак додала, що потрібний ефект від вакцинації можна буде отримати тільки, якщо вакцина буде відповідати всім необхідним стандартам організації з безпеки і ефективності.
Крім того, Сумінанат зазначила, що ВООЗ наполягатиме на тому, що першими вакцинованими були медичні працівники та люди з груп ризику – літні люди та ті, у кого є хворічні захворювання.
До слова, напередодні глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус назвав обнадійливою інформацію про результати випробувань вакцини проти COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech.
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Що відомо про вакцину Pfizer
- Американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестування вакцини проти коронавірусу.
- Це перша РНК-вакцина. Тобто в ній є невбитий вірус, з яким буде працювати імунітет. У вакцині закодовано ділянку одного з генів коронавірусу.
- Препарат показав ефективність на рівні 90%.
- Попереду отримання дозволу від влади США на екстрене використання вакцини для людей від 16 до 85 років.
- Виробники планують виготовити до 50 мільйонів доз препарату ще у 2020 році.
- Компанії уже уклали контракти із США, Британією, Канадою та Японією.
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