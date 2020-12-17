Повний локдаун – не найкращий сценарій боротьби з коронавірусом. Краще застосовувати більш м'які обмеження. Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Заява ВООЗ щодо локдауну

Як зауважив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге, локдаун, який запроваджували навесні, скоротив вплив вірусу. Але водночас він завдав шкоди багатьом людям. Про це Клюге сказав у коментарі "РБК-Україна".

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Він додав, що зараз у ВООЗ застосовують більш суворі підходи, поступово посилюючи обмеження.

В березні та квітні в Європі ми залишили поза фокусом уваги, наприклад, людей з проблемами психічного здоров'я, а також питання гендерного насильства. Ми знаємо, у будь-якій надзвичайній ситуації насильства в сім'ї стає більше. Отже, якщо у вас – повний локдаун, це абсолютно не краща ситуація,

– зауважив очільник Європейського бюро ВООЗ.

Клюге зазначив, що локдаун призводить до втрати доходу у людей. Також страждають люди з інвалідністю чи іншими захворюваннями.

"Ось чому більш м'який, поступовий підхід є кращим. В цьому сенсі я розумію, що відбувається", – підкреслив представник ВООЗ.

На його переконання, ключовим питанням залишається дотримання рекомендацій. Мовиться про носіння масок у громадських місцях і про дотримання дистанції. Водночас Клюге закликав уникати місць великого скупчення людей.

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Додамо, що локдаун в Україні розпочнеться 8 січня та триватиме до 24 числа. Водночас жортске посилення карантинних обмежень запровадили у багатьох країнах Європи.



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