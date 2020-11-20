Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує використовувати препарат Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.

Нові рекомендації від ВООЗ

Немає доказів того, що препарат покращує показники госпіталізованих пацієнтів, незалежно від тяжкості перебігу захворювання. Про це повідомили на сайті ВООЗ.

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Нові рекомендації від ВООЗ розробила група із 28 експертів у сфері клінічної допомоги, 4 пацієнти та 1 спеціаліст з питань етики. Загалом група провела 4 дослідження препарату, в яких брали участь 7 тисяч учасників.

Що виявили дослідники

Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на шанси пацієнтів до одужання, а також необхідність підключення до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Втім, у ВООЗ відзначили, що потрібні додаткові дослідження, аби виявити вплив препарату не певні групи пацієнтів.

Ремдесивір застосовують в Україні

До слова, Ремдесивір є в оновленому протоколі лікування пацієнтів з COVID-19, його використовують при тяжкому чи критичному перебігу хвороби.

Міністерство охорони здоров'я України закупило партію препарату, а від 10 листопада ліки передали у лікарні регіонів.

Що відомо про препарат Ремдесивір