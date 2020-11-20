ВООЗ проти лікування коронавірусу Ремдесивіром, який є в українському протоколі
Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує використовувати препарат Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.
Нові рекомендації від ВООЗ
Немає доказів того, що препарат покращує показники госпіталізованих пацієнтів, незалежно від тяжкості перебігу захворювання. Про це повідомили на сайті ВООЗ.
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Нові рекомендації від ВООЗ розробила група із 28 експертів у сфері клінічної допомоги, 4 пацієнти та 1 спеціаліст з питань етики. Загалом група провела 4 дослідження препарату, в яких брали участь 7 тисяч учасників.
Що виявили дослідники
Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на шанси пацієнтів до одужання, а також необхідність підключення до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Втім, у ВООЗ відзначили, що потрібні додаткові дослідження, аби виявити вплив препарату не певні групи пацієнтів.
Ремдесивір застосовують в Україні
До слова, Ремдесивір є в оновленому протоколі лікування пацієнтів з COVID-19, його використовують при тяжкому чи критичному перебігу хвороби.
Міністерство охорони здоров'я України закупило партію препарату, а від 10 листопада ліки передали у лікарні регіонів.
Що відомо про препарат Ремдесивір
- Внутрішньовенний препарат, який розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола, але препарат виявився неефективним у боротьбі з цією інфекцією.
- На початку пандемії COVID-19 Ремдесивір називали одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Під час перших клінічних випробувань він демонстрував певні успіхи.
- Втім уже на початку жовтня деякі пацієнти з COVID-19, які приймали Ремдесивір, отримали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок.
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