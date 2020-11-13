У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали, що Україна ймовірно, зможе отримати першу партію ефективної та зареєстрованої вакцини від коронавірусної інфекції у другому кварталі 2021 року.

Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX). Про це заявив глава Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, пише видання DW.

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Відомо, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та кількома урядами.

Як ми знаємо, уряд України вже висловив зацікавленість бути частиною механізму COVAX і наразі працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги… Україна також зараз розв'язує питання щодо визначення груп ризику, які слід вакцинувати першими,

– заявив глава Офісу ВООЗ в Україні.

Однак Хабіхт не сказав, про яку саме вакцину проти коронавірусу йдеться. За його словами, кожна країна отримуватиме майбутню вакцину у кількості, що дорівнює 20 відсотків від кількості населення – "справедливий розподіл". Так, Україна може отримати до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця наступного 2021 року.

"Транш, що покриває 20 відсотків населення країни, швидше за все, буде розподілений серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літні люди та особи, які страждають на захворювання", – додав він.