Всесвітня організація охорони здоров'я зібралася на термінове засідання через новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії. Фахівці ВООЗ прокоментували розповсюдження нової мутації недуги.

Там запевнили, що ситуація наразі контрольована. Про це заявив глава програми з надзвичайних ситуацій Майк Раян під час брифінгу у Женеві.

Увага Термінове засідання країн ЄС через нову мутацію коронавірусу: деталі

Міжнародні експерти кажуть, що швидке поширення нового штаму ще можна зупинити. У ВООЗ закликали уряди діяти рішуче і ефективно.

Це означає, що ми повинні працювати старанніше. Навіть якщо вірус почав трохи інтенсивніше поширюватися, його можна зупинити. Так, в цьому сенсі, ситуація ще не вийшла з-під контролю, але її не можна пустити на самоплив,

– зазначив Райан.

Увага! Раніше міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок заявив, що новий штам вірусу "виходить з-під контролю".

Міжнародні наслідки від нового штаму

Після повідомлення про виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії низка європейських країн, а також Латинської Америки припинили авіасполучення з королівством.

На тлі цих подій пошта Сполученого Королівства вперше з часів Другої світової війни оголосила про припинення прийому відправлень до Європи.

А от Україна вирішила не закривати авіасполучення з Великою Британією. В уряді пояснили: рейси виконуються в основному для повернення українців додому. В українському МЗС тим часом закликали громадян утриматися від подорожей до Сполученого Королівства.

А от перевізники Великої Британії у розпачі. Вони не знають, що робити з сотнями клієнтів, які опинилися у пастці обмежень. Іноземці, які тимчасово в'їхали до королівства, тепер не знають, як повернутися додому.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу