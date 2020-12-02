ВООЗ посилила правила носіння масок: що змінилось
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила рішення про посилення правил носіння медичних масок під час пандемії CОVID-19. Тепер маски рекомендують носити не лише в громадських приміщеннях.
Посилення умов обов'язкового носіння маски
У ВООЗ також назвали умови, носіння масок, зокрема її слід обов'язково одягнути, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр. Про це йдеться в опублікованих рекомендаціях на сайті ВООЗ.
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ВООЗ рекомендує людям носити маски:
- на робочих місцях і в школах, якщо відсутня належна вентиляція;
- на відкритому повітрі, якщо неможливо підтримувати фізичне дистанціювання;
- навіть у добре вентильованому приміщенні, якщо в ньому неможливо дотримуватися дистанції.
Важливі застереження
ВООЗ не рекомендує носити маски дітям до 5 років. А діти у віці від 6 до 11 років повинні мати маску в залежності від уміння поводитися з нею і з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Прессекретар ВООЗ Маргарет Гарріс зазначила, що ці рекомендації були одними з найбільших змін у керівництві з носіння масок ВООЗ із червня.
Відео: Поради від ВООЗ, як пошити маску
- До слова, в Україні діють штрафи за неносіння масок у громадських приміщеннях та транспорті, 6 листопада Рада прийняла відповідний закон. Розмір штрафів становить від 170 до 255 гривень.
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