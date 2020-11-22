У Всесвітнїй організації охорони здоров'я заявили про небезпеку третьої хвилі коронавірусної інфекції в Європі на початку 2021 року.

У ВООЗ визнали, що другої хвилі коронавірусу країни Європи запобігти не зуміли. Про це заявив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро, пише "РБК-Україна".

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Представник ВООЗ вважає, що Європа упустила можливість побудувати необхідну інфраструктуру в літні місяці після того, як взяла під контроль першу хвилю.

Тепер перед багатьма західноєвропейськими країнами стоїть завдання "знову взяти вірус під контроль" без тотальних карантинних обмежень. За його словами, за локдаун досі доводиться платити "високу ціну".

А тепер у них друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідну інфраструктуру зараз, у них буде третя хвиля на початку наступного року,

– заявив Девід Набарро.

Що цікаво, у ВООЗ вважають, що в країнах Східної Азії ситуація з пандемією є кращою через "дуже чітку комунікацію" між владою і населенням.

"Ще один елемент, який дуже помітний у Східній Азії: після того, як число випадків вдалося знизити завдяки сильній реакції людей, заходи не послаблюються. Необхідно дочекатися, поки показники стануть низькими і залишатимуться такими", – наголосили у ВООЗ.