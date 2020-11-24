У ВООЗ побачили "світло в кінці тунелю" в боротьбі з COVID-19: чи допоможуть вакцини
У ВООЗ прокоментували боротьбу з глобальною пандемією COVID-19 у світі. Там вважають, що "світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим".
Так на появу нових даних щодо вакцини проти COVID-19 відреагував гендиректор організації Тедрос Гебреісус. Це відбулося на пресконференції в Женеві, мовиться у твітері ВООЗ.
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Сьогодні є реальна надія, що вакцини разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я допоможуть покласти край пандемії COVID-19,
– підкреслив він.
Напередодні компанія AstraZeneca повідомила, що ефективність її препарату проти коронавірусу складає 70%. Ще раніше опублікували дані щодо 3 вакцин-кандидатів від COVID-19.
Так, препарати 2 американських розробників від Pfizer та Moderna мають ефективність на рівні 95%. Всі розробники заявляють про готовність виготовити до кінця 2020 року по кілька сотень мільйонів доз.
В ЮНІСЕФ вже почали підготовку до безпрецедентної операції щодо доставки вакцини у бідні країни, а також її розповсюдження.
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