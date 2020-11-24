У ВООЗ прокоментували боротьбу з глобальною пандемією COVID-19 у світі. Там вважають, що "світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим".

Так на появу нових даних щодо вакцини проти COVID-19 відреагував гендиректор організації Тедрос Гебреісус. Це відбулося на пресконференції в Женеві, мовиться у твітері ВООЗ.

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Сьогодні є реальна надія, що вакцини разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я допоможуть покласти край пандемії COVID-19,

– підкреслив він.

Напередодні компанія AstraZeneca повідомила, що ефективність її препарату проти коронавірусу складає 70%. Ще раніше опублікували дані щодо 3 вакцин-кандидатів від COVID-19.

Так, препарати 2 американських розробників від Pfizer та Moderna мають ефективність на рівні 95%. Всі розробники заявляють про готовність виготовити до кінця 2020 року по кілька сотень мільйонів доз.

В ЮНІСЕФ вже почали підготовку до безпрецедентної операції щодо доставки вакцини у бідні країни, а також її розповсюдження.

Зверніть увагу! Фахівці фонду повідомили провідним авіакомпаніям світу про необхідність розвозити по світу до 2 мільярдів доз у 2021 році. Ще 1 мільярд вакцин доправлять морем. Та поки ВООЗ закликає громадян утриматися від масових гулянь на різдвяні свята, аби зменшити ризик заражень.