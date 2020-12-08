ВООЗ планує навмисно заражати коронавірусом здорових людей: для чого це потрібно
У Всесвітній організації охорони здоров'я розглядають можливість навмисного зараження коронавірусом здорових добровольців, щоб прискорити розробку вакцини. Подібні дослідження мають свої переваги й недоліки. зокрема, це не зовсім гуманно.
Питання найближчим часом обговорять на консультативній закритій нараді, повідомляє The Guardian. Дослідження з інфікуванням здорових людей можуть дати результати швидше, ніж звичайні польові випробування вакцин, в яких доводиться чекати, поки учасники заразяться природним чином.
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Плюси та недоліки таких досліджень
Та не усі вчені погоджуються з таким наміром, є певні застереження. Адже це доволі негуманно спеціально інфікувати добровольців вірусом, від якого немає ліків.
Водночас прихильники такого методі переконані, що ризики COVID-19 для молодих і здорових людей мінімальні, а користь для суспільства – висока.
Подібні дослідження також можна використовувати для порівняння ефективності декількох вакцин-кандидатів, розробки методів лікування і збору даних про наслідки інфекції, що в умовах реального часу здійснити складно й довго.
Відомо також, що уряд Великої Британії вже інвестував близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку досліджень, попри відсутність етичного схвалення.
Що відомо про цей вид досліджень
- Це контрольовані дослідження, які передбачають навмисне зараження здорових добровольців. Дослідження можуть бути важливими та цінними для тестування вакцин.
- У ВООЗ головною перевагою вважають темпи проведення досліджень. Крім того, у польових умовах піддаються ризикам більша кількість учасників.
- Дослідження із зараженням також використовуються для вивчення процесів інфікування та утворення імунітету від початку.
- Завдяки цьому їх можна використовувати для перевірки тестів на імунітет до SARS-CoV-2 та в дослідження ризиків передачі від інфікованих людей.
- Такі результати можуть значно поліпшити загальні заходи громадської охорони здоров'я на пандемію.
Досвід навмисного зараження здорових людей для тестування вакцин почалася в 1796 році, коли англійський лікар Дженнер прищепив восьмирічного хлопчика від чорної віспи, а потім перевірив її ефективність, заразивши дитину цією хворобою. У хлопчика не розвинулось утворення, що й довело ефективність вакцини.
З того часу такі контрольні випробування використовувалися для тестування вакцин проти черевного тифу, холери, малярії і безлічі інших хвороб.
У США такі дослідження в ХХ столітті проводили в психіатричних установах і в'язницях, де учасники насправді не були добровольцями. У 1974 році в США прийняли Закон про національні дослідження, який встановив захист учасників досліджень на людях. Тому, на сьогодні всі випробування в США на людях вимагають погодження із інституційними наглядовими радами, а також схвалення уряду.
Що відомо про вакцинацію від коронавірусу
- 8 грудня у світі розпочали вакцинацію звичайного населення, вперше вакцину ввели не добровольцю.
- Імунізацію розпочали препаратом від Pfiser у Великій Британії
- Першу дозу вакцини отримала Маргарет Кінан – 90-річна жителька Північної Ірландії.
- Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.
До теми Степанов попросив у США вакцину від COVID-19 "в режимі тестування"
Чи хочуть українці вакцинуватися проти коронавірусу / Колаж 24 каналу
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