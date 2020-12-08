У Всесвітній організації охорони здоров'я розглядають можливість навмисного зараження коронавірусом здорових добровольців, щоб прискорити розробку вакцини. Подібні дослідження мають свої переваги й недоліки. зокрема, це не зовсім гуманно.

Питання найближчим часом обговорять на консультативній закритій нараді, повідомляє The Guardian. Дослідження з інфікуванням здорових людей можуть дати результати швидше, ніж звичайні польові випробування вакцин, в яких доводиться чекати, поки учасники заразяться природним чином.

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Плюси та недоліки таких досліджень

Та не усі вчені погоджуються з таким наміром, є певні застереження. Адже це доволі негуманно спеціально інфікувати добровольців вірусом, від якого немає ліків.

Водночас прихильники такого методі переконані, що ризики COVID-19 для молодих і здорових людей мінімальні, а користь для суспільства – висока.

Подібні дослідження також можна використовувати для порівняння ефективності декількох вакцин-кандидатів, розробки методів лікування і збору даних про наслідки інфекції, що в умовах реального часу здійснити складно й довго.

Відомо також, що уряд Великої Британії вже інвестував близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку досліджень, попри відсутність етичного схвалення.

Що відомо про цей вид досліджень

Це контрольовані дослідження, які передбачають навмисне зараження здорових добровольців. Дослідження можуть бути важливими та цінними для тестування вакцин.

У ВООЗ головною перевагою вважають темпи проведення досліджень. Крім того, у польових умовах піддаються ризикам більша кількість учасників.

Дослідження із зараженням також використовуються для вивчення процесів інфікування та утворення імунітету від початку.

Завдяки цьому їх можна використовувати для перевірки тестів на імунітет до SARS-CoV-2 та в дослідження ризиків передачі від інфікованих людей.

Такі результати можуть значно поліпшити загальні заходи громадської охорони здоров'я на пандемію.

Досвід навмисного зараження здорових людей для тестування вакцин почалася в 1796 році, коли англійський лікар Дженнер прищепив восьмирічного хлопчика від чорної віспи, а потім перевірив її ефективність, заразивши дитину цією хворобою. У хлопчика не розвинулось утворення, що й довело ефективність вакцини.

З того часу такі контрольні випробування використовувалися для тестування вакцин проти черевного тифу, холери, малярії і безлічі інших хвороб.

У США такі дослідження в ХХ столітті проводили в психіатричних установах і в'язницях, де учасники насправді не були добровольцями. У 1974 році в США прийняли Закон про національні дослідження, який встановив захист учасників досліджень на людях. Тому, на сьогодні всі випробування в США на людях вимагають погодження із інституційними наглядовими радами, а також схвалення уряду.

Увага! Чи є відповідне законодавство і підстави в Україні – поки не відомо.

Що відомо про вакцинацію від коронавірусу

8 грудня у світі розпочали вакцинацію звичайного населення, вперше вакцину ввели не добровольцю.

Імунізацію розпочали препаратом від Pfiser у Великій Британії

Першу дозу вакцини отримала Маргарет Кінан – 90-річна жителька Північної Ірландії.

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.

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