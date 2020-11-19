Нового локдауну можна уникнути, якщо 95% населення будуть одягати маски. У ВООЗ вважають, що особиста відповідальність кожного допоможе зупинити пандемію COVID-19.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, повідомляє The Guardian.

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Я дотримуюся позиції, що локдаун – це крайній захід. Локдауну можна уникнути, якщо маску носитиме 95% людей, –

зазначив Ганс Клюге.

Чи носять маски українці

До слова, в Україні 83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи.

Сьогодні, 19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту.

Відповідно до цих змін, якщо під час карантину зайшли до громадських приміщень або у транспорт без засобів захисту, вам слід буде заплатити штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів – від 170 до 255 гривень.

Що треба знати про локдаун в Україні та світі

Що таке локдаун Локдаун є жорсткою формою карантину, що обмежує вільне пересування в межах та за межами країни. При локдауні нормально функціонувати можуть лише організації, що надають основні потреби та послуги

Повторний локдаун у Європі вводять дедалі більше країн. Ввели частковий локдаун такі країни:

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

Що ж до України, то в уряді запевнили, що локдаун буде крайнім заходом, адже попри його ефектиність, українська економіка його навряд чи витримає. Втім, його таки доведеться запровадити, якщо ситуація і далі погіршуватиметься. Наразі ж в Україні діє карантин вихідного дня.

До теми Завдання – вижити: як карантин вихідного дня вплине на кафе та ресторани

До слова, попередньо локдаун в Україні тривав з середини березня до травня. Тоді жорсткий карантин влада ввела, аби підготувати систему охорони здоров'я до напливу хворих з коронавірусом.