У ВООЗ назвали умову, за якої локдауну можна уникнути
Нового локдауну можна уникнути, якщо 95% населення будуть одягати маски. У ВООЗ вважають, що особиста відповідальність кожного допоможе зупинити пандемію COVID-19.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, повідомляє The Guardian.
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Я дотримуюся позиції, що локдаун – це крайній захід. Локдауну можна уникнути, якщо маску носитиме 95% людей, –
зазначив Ганс Клюге.
Чи носять маски українці
До слова, в Україні 83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи.
Сьогодні, 19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту.
Відповідно до цих змін, якщо під час карантину зайшли до громадських приміщень або у транспорт без засобів захисту, вам слід буде заплатити штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів – від 170 до 255 гривень.
Що треба знати про локдаун в Україні та світі
Що таке локдаунЛокдаун є жорсткою формою карантину, що обмежує вільне пересування в межах та за межами країни. При локдауні нормально функціонувати можуть лише організації, що надають основні потреби та послуги
Повторний локдаун у Європі вводять дедалі більше країн. Ввели частковий локдаун такі країни:
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Бельгія;
- Португалія;
- Австрія;
- Велика Британія;
- Італія;
- Іспанія;
- Польща.
Що ж до України, то в уряді запевнили, що локдаун буде крайнім заходом, адже попри його ефектиність, українська економіка його навряд чи витримає. Втім, його таки доведеться запровадити, якщо ситуація і далі погіршуватиметься. Наразі ж в Україні діє карантин вихідного дня.
До теми Завдання – вижити: як карантин вихідного дня вплине на кафе та ресторани
До слова, попередньо локдаун в Україні тривав з середини березня до травня. Тоді жорсткий карантин влада ввела, аби підготувати систему охорони здоров'я до напливу хворих з коронавірусом.
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