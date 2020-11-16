14 листопада у світі на COVID-19 захворіли рекордні 660 905 людей. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що є певна тенденція, коли фіксують найвищий приріст хворих.

Так, за даними ВООЗ, найвищу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують п'ятницями, на вихідних, а також вівторками і середах. Про це пише WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. ВООЗ

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Світовий максимум інфікованих коронавірусом

Так, у суботу, 14 листопада, у світі виявили рекордні 660 905 випадків інфікування коронавірусом – це найбільший добовий приріст від початку пандемії. Понад 9000 людей, які хворіли COVID-19, – померли.

Попередній антирекорд реєстрували днем раніше – у п'ятницю 13 листопада – 645 410 хворих, у суботу 7 листопада – 614 013 випадків зараження.

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Ситуація з COVID-19 у світі

Станом на 16 листопада в світі зафіксовано понад 54 мільйонів випадків зараження. Видужали наразі уже близько 38 мільйонів пацієнтів. На жаль, померли 1 324 317 хворих під час перебігу COVID-19.