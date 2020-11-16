ВООЗ: найбільше інфікованих коронавірусом фіксують у вихідні
14 листопада у світі на COVID-19 захворіли рекордні 660 905 людей. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що є певна тенденція, коли фіксують найвищий приріст хворих.
Так, за даними ВООЗ, найвищу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують п'ятницями, на вихідних, а також вівторками і середах. Про це пише WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. ВООЗ
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Світовий максимум інфікованих коронавірусом
Так, у суботу, 14 листопада, у світі виявили рекордні 660 905 випадків інфікування коронавірусом – це найбільший добовий приріст від початку пандемії. Понад 9000 людей, які хворіли COVID-19, – померли.
Попередній антирекорд реєстрували днем раніше – у п'ятницю 13 листопада – 645 410 хворих, у суботу 7 листопада – 614 013 випадків зараження.
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Ситуація з COVID-19 у світі
- Найгірша ситуація в країнах Європи, тут коронавірус поширюється швидкими темпами. До жорстокого карантину повернулись Франція, Італія, Німеччина та інші країни.
- До слова, 15 листопада Китай, звідки почалась пандемія, повідомив, що в країні виявили 13 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, попри те, що хворобу довгий час вдалось тримати під контролем.
- Китай не входить навіть у першу "тридцятку" країн у рейтингу із захворюваністю на коронавірус.
- Найбільше інфікованих виявили у США, тут захворіли понад 11 мільйонів людей.
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