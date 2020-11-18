На Волині чоловіка, який помер від інсульту, поховали як з COVID-19: родина у розпачі
Медики Луцької районної лікарні поховали померлого від інсульту 63-річного пацієнта як інфікованого COVID-19. Сім'я покійника не змогла з ним попрощатися.
Смерть пацієнта настала за два дні після госпіталізації, при цьому медики не встигли зробити тест на COVID-19, йдеться в сюжеті місцевого каналу ТРК "Аверс".
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Чоловіка ховали у захисних костюмах і в темному мішку. Близькі скаржаться на поспіх лікарів, це завадило їм попрощатися з родичем.
До труни не пустили ані членів сім'ї, ані священника. Також це призвело до додаткових витрат – родичі заплатили 3,5 тисячі гривень за перевезення тіла.
Жінка померлого зізналася, що чоловік мав контакт з хворим на коронавірус.
Що кажуть в лікарні
У лікарні ж зауважують, що на через пандемію в Україні зросла кількість інсультів, і медикам важко визначити причину раптового погіршення серцево-судинної системи. Тому що коронавірус викликає утворення тромбів.
Ми не знаємо, що перше йде COVID-19, чи інсульт, який розвивається як ускладнення від COVID-19. Тому пацієнта з підозрою на COVID-19 поховали за протоколом.
– пояснив директор Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал.
Як ховають хворих на коронавірус
- Близькі померлої людини можуть самі обирати спосіб поховання.
- Обов’язкових вимог щодо кремації немає.
- При похованні померлого від коронавірусу не можна контактувати з його тілом, адже існує ризик зараження. Тому весь час необхідно бути у засобах захисту.
Сюжет про поховання чоловіка
Як проводити похорон під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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