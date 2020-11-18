Медики Луцької районної лікарні поховали померлого від інсульту 63-річного пацієнта як інфікованого COVID-19. Сім'я покійника не змогла з ним попрощатися.

Смерть пацієнта настала за два дні після госпіталізації, при цьому медики не встигли зробити тест на COVID-19, йдеться в сюжеті місцевого каналу ТРК "Аверс".

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Чоловіка ховали у захисних костюмах і в темному мішку. Близькі скаржаться на поспіх лікарів, це завадило їм попрощатися з родичем.

До труни не пустили ані членів сім'ї, ані священника. Також це призвело до додаткових витрат – родичі заплатили 3,5 тисячі гривень за перевезення тіла.

Жінка померлого зізналася, що чоловік мав контакт з хворим на коронавірус.

Що кажуть в лікарні

У лікарні ж зауважують, що на через пандемію в Україні зросла кількість інсультів, і медикам важко визначити причину раптового погіршення серцево-судинної системи. Тому що коронавірус викликає утворення тромбів.

Ми не знаємо, що перше йде COVID-19, чи інсульт, який розвивається як ускладнення від COVID-19. Тому пацієнта з підозрою на COVID-19 поховали за протоколом.

– пояснив директор Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал.

Як ховають хворих на коронавірус

Близькі померлої людини можуть самі обирати спосіб поховання.

Обов’язкових вимог щодо кремації немає.

При похованні померлого від коронавірусу не можна контактувати з його тілом, адже існує ризик зараження. Тому весь час необхідно бути у засобах захисту.

Сюжет про поховання чоловіка



Як проводити похорон під час карантину / Інфографіка 24 каналу