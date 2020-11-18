Іспанські вчені проаналізували вплив різних видів активності на ймовірність зараження SARS-Cov-2 і зробили несподіване відкриття: у власників собак ризик інфікування вище на 78% в порівнянні з тими, у кого немає тварин.

У дослідженні, яке провели вчені Гранадского університету (University of Granada) і Школи громадської охорони здоров'я Андалусії (Andalusian School of Public Health), були включені результати опитування 2086 жителів Іспанії, пише Science Direct.

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Вигул собак та коронавірус

Респонденти заповнювали анкету, в якій детально повідомляли про свої гігієнічних звички та спосіб життя під час весняного локдауна.

Дослідники проаналізували фактори, які могли вплинути на ризик зараження, і виявили, що проживання разом з собаками й регулярний вигул були пов'язані зі збільшенням ризику інфікування на 78%. Під час самоізоляції собачники мали право в будь-який момент вийти з будинку та прогулятися зі своїм улюбленцем.

Чому з'являється підвищений ризик

Сьогодні немає даних про те, що домашні тварини можуть передавати вірус людині. Автори дослідження припустили, що підвищений ризик зараження у собачників може бути пов'язаний з тим, що під час прогулянок тварини торкалися до забруднених поверхонь і облизували їх, після чого приносили інфекцію додому.

Не виключено також, що вірус передається людині через фекалії тварин, тому майданчики для вигулу собак можуть бути потенційними розсадниками інфекції. І хоча ніяких доказів цьому поки немає, вчені вважають, що власники собак повинні приділяти підвищену увагу гігієні під час і після прогулянок з улюбленцями.