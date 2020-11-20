Виживає тільки кожен 6 на ШВЛ, – лікар розповів про ситуацію з хворими на COVID-19 в Дніпрі
У коронавірусному центрі дніпропетровської лікарні Мечникова перебувають 100 пацієнтів, більшість з них у важкому стані. Лікар розповів про стан пацієнтів і завантаженість лікарні.
Літні важкі пацієнти гинуть частіше, в середньому 50 на 50 від числа важко хворих. Про це у соцмережі розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
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У хворих розвивається страх, тривога, величезне почуття втоми, панічні атаки. Більшість людей хворіють легко, проте у 20% випадків хвороба проходить досить складно. На ШВЛ у нас виживає кожен 6 пацієнт. Всі, хто виходить з реанімації, починає життя заново,
– повідомив Сергій Риженко.
Коронавірусний центр нагадує конвеєр
Наші ковід-центри нагадують конвеєр, де постійно змінюються люди, які вже одужали на хворих людей,
– написав лікар.
На сьогодні в "червоній" зоні лікарні Мечникова проходить лікування 100 пацієнтів, усі вони у важкому стані.
За словами Риженка, у медзаклад потрапляють також цілими родинами.
Сімейна трагедія. Сьогодні о 6 ранку надійшла вагітна 37 тижнів з переймами, з підтвердженим коронавірусом. Її чоловік перебуває в COVID-реанімації Мечникова, де вже три доби за його життя борються наші лікарі",
– розповів Сергій Риженко.
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