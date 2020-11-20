У коронавірусному центрі дніпропетровської лікарні Мечникова перебувають 100 пацієнтів, більшість з них у важкому стані. Лікар розповів про стан пацієнтів і завантаженість лікарні.

Літні важкі пацієнти гинуть частіше, в середньому 50 на 50 від числа важко хворих. Про це у соцмережі розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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У хворих розвивається страх, тривога, величезне почуття втоми, панічні атаки. Більшість людей хворіють легко, проте у 20% випадків хвороба проходить досить складно. На ШВЛ у нас виживає кожен 6 пацієнт. Всі, хто виходить з реанімації, починає життя заново,

– повідомив Сергій Риженко.

Коронавірусний центр нагадує конвеєр

Наші ковід-центри нагадують конвеєр, де постійно змінюються люди, які вже одужали на хворих людей,

– написав лікар.

На сьогодні в "червоній" зоні лікарні Мечникова проходить лікування 100 пацієнтів, усі вони у важкому стані.

За словами Риженка, у медзаклад потрапляють також цілими родинами.

Сімейна трагедія. Сьогодні о 6 ранку надійшла вагітна 37 тижнів з переймами, з підтвердженим коронавірусом. Її чоловік перебуває в COVID-реанімації Мечникова, де вже три доби за його життя борються наші лікарі",

– розповів Сергій Риженко.

Коротко про ситуацію в області: станом на 20 листопада, за останню добу на Дніпропетровщині коронавірусну хворобу підтвердили 1 174 мешканцям регіону, від ускладнень померли 29 хворих. Загалом інфікувалися понад 26 тисяч людей, з яких 687 померли. Понад 10 тисяч вже одужали від CОVID-19.