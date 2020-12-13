Маску, яка виявляє симптоми COVID-19, розробили дніпровські школярі. Вони додали датчики, які за пів хвилини зчитують показники роботи легень і серця.

Дані надходять до смартфона. Відтак кожен може постійно контролювати стан свого здоров'я, аби вчасно звернутися до лікаря, якщо показники вкажуть на хворобу. Детальніше про розробку дніпровських школярів – у матеріалі 24 каналу.

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Як працює маска

Технічний капітан команди робототехніків YOVIЯ Артем Кисельов показав, як працює оснащена електронікою маска. Він – один із розробників та автор ідеї пристрою. Закріплені датчики вимірюють:

температуру тіла;

рівень кисню у крові;

пульс і частоту дихання.

За 30 секунд показники скануються і через блютуз автоматично відправляють інформацію на смартфон.



Команда розробників розумної маски / Скриншот з відео

Розробники ствердили, якщо показники різняться від норми та звичного для людини стану, то це привід звернутися за консультацією до сімейного лікаря. У процесі створення маски хлопці консультувалися з епідеміологом.

Це – моніторинг цілий день. Цей прилад коштує приблизно 500 гривень, тому його можна буде масово використовувати,

– зазначив Кисельов.

Проєкт потребує доопрацювання

Втім винахідники зізналися, що проєкт потребує доопрацювання. За висновками перших випробувань насамперед треба удосконалити і зробити зручною систему датчиків та поліпшити зовнішній вигляд.



Механізм розумної маски / Скриншот з відео

Член команди робототехніків YOVI Володимир Тараненко відзначив, що маска буде зручною, легкою та не заважатиме під час руху чи занять спортом.

Творіння продемонструють у 2021 році

Своє творіння дніпровська команда демонструватиме на світових змаганнях з робототехніки. Вони відбудуться на початку 2021 року. Вдосконалити розумну маску розробники планують за кілька місяців, а згодом створити й першу сотню екземплярів.

Дніпровські школярі розробили розумну маску: дивіться відео 24 каналу